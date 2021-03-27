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Беларусь опровергла заявление Литвы об отключении мониторинга радиации
28.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© AP / Aksana Manchuk
Литовский чиновник ранее в эфире LRT TV заявлял об отключениях на белорусских станциях радиационного контроля после сообщений оппозиционных Telegram-каналов о выходе из строя системы охлаждения на первом энергоблоке БелАЭС. Минэнерго Беларуси подчеркнуло, что информация о сбоях в работе системы охлаждения на атомной станции - это фейк.
"Седьмого марта 2021 года автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения (АПИ) ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС функционировали в штатном режиме. Сбоев передачи данных от АПИ в центр реагирования Белгидромета не было", - сообщается на сайте Белгидромета.
Каждые 10 минут данные мощности дозы гамма-излучения от дозиметрических датчиков поступали на сервер АСКРО, превышений над фоновыми значениями не зафиксировано, уточняется в заявлении. "Уровни мощности дозы гамма-излучения 7 марта на всех АПИ находились в интервале 0,05 - 0,11 мкЗв/ч, такой же диапазон значений наблюдался в остальные дни марта 2021 года и ранее", - говорится в сообщении на сайте Белгидромета.
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Кроме того, в Белгидромете уточняют, что данные от дозиметрических датчиков передаются в режиме онлайн только госорганам Беларуси, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций.
"Литовские коллеги не могли владеть информацией о том, что в середине дня 7 марта станции были отключены от сети", добавляет Белгидромет.
Напомним, Литва уже неоднократно высказывала свои претензии в адрес БелАЭС еще на этапе ее строительства якобы из-за опасности, которую несет в себе станция. В то же время безопасность станции также неоднократно подтверждали
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