Беларусь опровергла заявление Литвы об отключении мониторинга радиации

Источник материала: Sputnik Беларусь

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды опроверг заявление главы Центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса об отключении станций радиационного контроля по всей республике, якобы произошедшем 7 марта. Соответствующее заявление размещено на официальномБелгидромета.

Литовский чиновник ранее в эфире LRT TV заявлял об отключениях на белорусских станциях радиационного контроля после сообщений оппозиционных Telegram-каналов о выходе из строя системы охлаждения на первом энергоблоке БелАЭС. Минэнерго Беларуси подчеркнуло, что информация о сбоях в работе системы охлаждения на атомной станции - это фейк.

"Седьмого марта 2021 года автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения (АПИ) ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС функционировали в штатном режиме. Сбоев передачи данных от АПИ в центр реагирования Белгидромета не было", - сообщается на сайте Белгидромета.

Каждые 10 минут данные мощности дозы гамма-излучения от дозиметрических датчиков поступали на сервер АСКРО, превышений над фоновыми значениями не зафиксировано, уточняется в заявлении. "Уровни мощности дозы гамма-излучения 7 марта на всех АПИ находились в интервале 0,05 - 0,11 мкЗв/ч, такой же диапазон значений наблюдался в остальные дни марта 2021 года и ранее", - говорится в сообщении на сайте Белгидромета.

Кроме того, в Белгидромете уточняют, что данные от дозиметрических датчиков передаются в режиме онлайн только госорганам Беларуси, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций.

"Литовские коллеги не могли владеть информацией о том, что в середине дня 7 марта станции были отключены от сети", добавляет Белгидромет.

Напомним, Литва уже неоднократно высказывала свои претензии в адрес БелАЭС еще на этапе ее строительства якобы из-за опасности, которую несет в себе станция. В то же время безопасность станции также неоднократно подтверждали экспертные проверки , в том числе, и специалистов МАГАТЭ.

Беларусь в этом году примет две миссии МАГАТЭ: одна из них приедет на Островецкую АЭС летом, вторая - в конце года.

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