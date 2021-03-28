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Всё-таки не беременна: Кендал Дженнер отреагировала на слухи о своём положении

28.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всё-таки не беременна: Кендал Дженнер отреагировала на слухи о своём положении

25-летняя супермодель стала жертвой неудачного поста своей матери в Twitter, рассказывает журнал Grazia.

На днях в аккаунте Кендал мать звёздного семейства Крис Дженнер написала двусмысленную фразу: «Теперь ты получила это!», проиллюстрировав её эмодзи в виде детской бутылочки с соской. 

Реакция фолловеров не заставила себя ждать. Многотысячная армия фанатов Кендал Дженнер пришла к общему выводу: супермодель беременна.

Устав от сотен поздравлений в минуту, Кендал обратилась в своём аккаунте к матери:

«Мама, это похоже на объявление о беременности», – написала она.


Оказалось, что своим неудавшимся поздравлением, Крис Дженнер хотела анонсировать новую серию реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в которой Кендал признаётся сестре Хлое и подруге Малике, что мечтает о ребёнке. И Малика предлагает ей в качестве «тренировки» присмотреть за своим четырехмесячным сыном.

Фото: Pinterest

 

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25-летняя супермодель стала жертвой неудачного поста своей матери в Twitter, рассказывает журнал Grazia. На днях в аккаунте Кендал мать звёздного семейства Крис Дженнер...
 
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