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Белорусская сборная по футболу обыграла эстонскую команду в отборочном турнире ЧМ-2022
Источник материала: ОНТ
На минском стадионе «Динамо» подопечные Михаила Мархеля одержали победу над Эстонией со счетом – 4:2,
Белорусские футболисты с начала матча захватили инициативу. За две минуты до перерыва Виталий Лисакович реализовал пенальти в ворота соперников.
Во второй половине встречи наша сборная вырвалась вперёд благодаря верховой подачи капитана команды Игоря Стасевича, отличился также Юрий Кендыш.
На 81-й минуте встречи Павел Савицкий забил третий мяч, а Виталий Лисакович дальним ударом подвел итог всей игры.
Фото: «Минск-Новости»
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На минском стадионе «Динамо» подопечные Михаила Мархеля одержали победу над Эстонией со счетом – 4:2, передаёт БЕЛТА. Белорусские футболисты с начала матча...
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