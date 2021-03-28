Белорусская сборная по футболу обыграла эстонскую команду в отборочном турнире ЧМ-2022

Источник материала: ОНТ

На минском стадионе «Динамо» подопечные Михаила Мархеля одержали победу над Эстонией со счетом – 4:2, передаёт БЕЛТА.

Белорусские футболисты с начала матча захватили инициативу. За две минуты до перерыва Виталий Лисакович реализовал пенальти в ворота соперников.

Во второй половине встречи наша сборная вырвалась вперёд благодаря верховой подачи капитана команды Игоря Стасевича, отличился также Юрий Кендыш.

На 81-й минуте встречи Павел Савицкий забил третий мяч, а Виталий Лисакович дальним ударом подвел итог всей игры.

Фото: «Минск-Новости»

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