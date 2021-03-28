«Золотая шайба»: победу одержала команда «Алмаз» из Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Завершился финальный этап турнира по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента в младшей возрастной группе дивизиона Б.

Победу одержала команда «Алмаз» из Дятловского района Гродненской области, выигравшая все четыре матча финального этапа. По итогам турнира лучшими игроками в своих амплуа были признаны вратарь Эдуард Власенко, защитник Артём Рачинский (оба представляют команду «Альянс» Лельчицкого района) и нападающий Артём Бусов (команда «Кадинские львы» Могилёвского района). Лучшим бомбардиром стал игрок «Алмаз» Роман Котов.

Финальный этап «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе (среди игроков 2005 – 2006 годов рождения) дивизиона Б пройдёт на «Чижовка-Арене» с 1 по 3 апреля.

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