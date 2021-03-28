Песня про зайцев «не зашла» организаторам «Евровидения»: что говорят музыканты и эксперты?

Источник материала: ОНТ

Европа испугалась песни про зайцев? Беларусь не примет участия в конкурсе «Евровидение». Организаторы сочли, что уже вторая песня группы «Галасы ЗМеста» им не подходит и чему-то там не соответствует. Но вот чему именно – пояснить не смогли. Организаторы национального отбора уверены – дело вовсе не в песне и не в том, что она «не понравилась». Решение явно политически мотивированное, хотя именно этого больше на популярном конкурсе пытаются не допустить. Иногда получается слабо. Беларусь – не единственная попала в опалу. На «Евровидении» такое происходило ранее и не с белорусами. Корреспонденты ОНТ в Беларуси и в Европе попытались понять, почему в песенном конкурсе уже не первый год становится всё больше политического и меньше музыкального.

Кто бы мог подумать, что эти скромные ребята из Барановичей смогут наделать шума в Европе, даже никуда не выезжая. Им удалось написать одну из самых популярных песен года. И даже за это короткое время «интернет-славы» заиметь себе самого крупного хейтера в лице целого Европейского вещательного союза. Белорусов там испугались, причем дважды. В начале марта организаторам «Евровидения» не понравилась первая песня белорусского коллектива «Я научу тебя» – в ней усмотрели «политический подтекст». Теперь вот текст новой песни про зайцев тоже «не зашёл».

Дмитрий Бутаков, руководитель музыкальной группы «Галасы ЗМеста»: «Раз так настаивали заменить – не вопрос, заменим. И мы заменили с таким смыслом – раз в предыдущей песне вы что-то нашли, то мы написали песню на песню. Чтобы это ощущение усилить. Получается, не песня важна, а просто то, что мы из Беларуси. Были бы из другой страны, шума и ажиотажа не было бы».

Так выглядит официальное заявление Европейского вещательного союза: якобы наша песня «нарушает правила «Евровидения», а конкурс не должен использоваться в качестве инструмента или подрывать свою репутацию». Чем? Песней про зайцев.

Дмитрий Бутаков, руководитель музыкальной группы «Галасы ЗМеста»: «С одной стороны, такое двоякое чувство, с другой стороны, камень с души упал. Журналисты сразу же звонили. Какие-то злорадно реагировали. Но, в основном, все нормально. Желали удачи».

В положении о «Евровидении» организатор, Европейский вещательный союз, четко прописывает, что конкурс не является политическим событием и всячески старается подчеркнуть, что сторонится любых конфликтов на почве политики или коммерции. Но именно «Евровидение» по количеству скандалов, обвинений в необъективности и политизации без всяких сомнений лидирует на европейском континенте. На официальном сайте под новостью о решении по Беларуси разгорается горячая дискуссия в комментариях, где часто появляются реплики пользователей о двойных стандартах. Вот, к примеру, резонный вопрос: почему в 2005 и 2016 году не отстраняли Украину, хотя там всё было пропитано политикой? Деньги? Спрашивает пользователь.

Действительно, именно вокруг участия Украины в «Евровидении» с неоднозначными номерами разворачивались самые острые споры последних лет.

В 2016 году лидером зрительского голосования стал российский певец Сергей Лазарев, но победу присудили украинской певице Джамале и её песне о притеснении крымских татар под названием «1944». Организаторы, как ни старались призвать судей к объективности и исключить политические мотивы в своих решениях, ничего не смогли сделать. Россия не получила ни одного бала от жюри 20-ти из 41-й одной страны.

В 2007 году скандал спровоцировал украинский артист Андрей Данилко, который в известном образе Верки Сердючки спел на конкурсе песню под названием Lasha Tumbai, которая по своему произношению была очень созвучна английскому «раша гудбай». В 2005-м украинская группа «Гринджолы», которая выиграла национальный отбор, собиралась представить на конкурсе настоящий гимн оранжевой революции под названием «Разом нас багато», где звучали прямые призывы в поддержку Ющенко. Организатор заставил участников изменить слова под угрозой отстранения.

В 2009-м от участия в конкурсе после долгих перепалок с организатором отказалась Грузия, которая заявила песню со словами We Don’t Wanna Put In, которая переводится с английского «мы не хотим давления», но в которой чётко слышится фамилия президента России. Таких случаев ещё много, они были и в 70-х, и в 80-х, и вот в 2021-м. При этом кейс группы «Галасы ЗМеста» неоднозначно воспринимается даже самыми авторитетными критиками «Евровидения». Немец Ирвинг Вольтер, которого называют доктором «Евровидения» за научную диссертацию, посвящённую этому конкурсу, назвал нынешний белорусский случай очередным испытанием для Европейского вещательного союза.

Ирвинг Вольтер: «Если в ней нет таких очевидных намеков, как в песне We Don't Wanna Put In, с которой в свое время запретили выступать Грузии, что-то тут предпринять трудно. У ЕВС не может быть разных подходов. Он разрешил песню Джамалы «1944» с неявным политическим месседжем и не может запретить другую песню, где намек еще тоньше».

И тем не менее белорусскую песню запретили. Те, кто отрицает в этом политический подтекст, конечно, лукавят. Ведь против участия «Голосов» развернули настоящую информационную войну - в сети распространяли шаблоны, которыми просили забрасывать организатора в соцсетях, даже некоторые представители белоруской диаспоры выступили против соотечественников. В итоге ЕВС просто сдался, даже толком не обозначив претензию к белорусским артистам.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: «Нам кажется, это политически мотивированное решение. Как утверждает автор слов, и я у думаю, это очевидно для всех нас, политики, конечно, в этих песнях нет. Скорее, какие-то социальные поднимают проблемы, чем политические. Нам очень жаль, что в ЕВС рассмотрели что-то иное в этих песнях. Хочу обратить внимание, что ни разу в ходе нашей переписки Европейский вещательный союз так и не смог нам пояснить какое слово, какая строчка, куплет связан с политикой. И может нанести ущерб имиджу конкурса «Евровидение». Ответ был ожидаемым, вы понимаете, всё намного, более тонко, чем не то слово, не та строчка».

Похоже, главный песенный конкурс Европы в этом году, ещё не начавшись, сопровождает череда скандалов. И возникает закономерный вопрос – музыкальное это шоу или, скорее, политическое? Но почему вообще самую культурную сферу так не культурно пытаются очернить?

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси: «Ведаеце, я не стаў бы перажываць на гэты конт. Пераадолеем мы дадзеныя цяжкасці, недарэчнасці, якія ўзніклі. Таму што, на мой погляд, асабліва ў аплошнія гады, конкурс “Еўрабачанне” стаў некалькі падмяняць агульначалавечыя паняцці. Міжнародны фестываль “Славянскі базар”, які кожны год, дзякуючы падтрымцы кіраўніцтва дзяржавы, праводзіцца ў Віцебску – вось гэта сапраўдныя конкурсы. Вось гэта сапраўднае майстэрства, і мы ганарымся тым, што наша краіна становіцца вось такой цудоўнай пляцоўкай. А тут разумеем, напэўна, што справа не ў песні, а справа ў іншым. Час раставіць усё на свае месцы».

Скептически отозвалась о «Евровидении» и глава российского Минкульта. Ольга Любимова заявила: «Конкурс, честно говоря, так себе. И к культуре не имеет никакого отношения и не имел никогда. А вот конкурс Рахманинова – вот это большая радость».

Скромную группу из Барановичей, о которой ещё буквально месяц назад мало кто слышал, сегодня знает вся Европа. И это уже своего рода успех. Может, даже получше победы на европейской сцене? У песни «Я научу тебя» больше миллиона просмотров.

Алёна Ланская, заслуженная артистка Беларуси, участница конкурса «Евровидение-2013»: «К сожалению, надо признать, что вот эта пословица о том, что кто платит, тот и заказывает музыку, - очевидна. Мир закономерен, и, если где-то убывает, где-то прибывает».

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси: «Мне хотелось бы сказать словами песни Аллы Борисовны – «нас бьют – мы летаем». Не расстраивайтесь, ребята, всё будет хорошо в вашей жизни. Я лично сам никогда не обращаю на это внимание. Только работой, только песнями, концертами, клипами нужно доказывать. Вперед и вверх. Всё будет здорово!».

Музыканты группы «Галасы ЗМеста», несмотря на то, что группа не едет в Роттердам, своим участием в национальном отборе довольны. И вот вам на финал – новая композиция. Только просят и к ней отнестись исключительно философски.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram