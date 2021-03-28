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Контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места

28.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места

Севший на мель несколько дней назад контейнеровоз пытаются отвести от берега, передаёт ТАСС.

В управлении Суэцкого канала сообщают, что буксирам удалось немного сдвинуть перекрывший русло канала контейнеровоз Ever Given.

«Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться. Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега», – комментирует источник.

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Севший на мель несколько дней назад контейнеровоз пытаются отвести от берега, передаёт ТАСС. В управлении Суэцкого канала сообщают, что буксирам удалось немного...
 
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