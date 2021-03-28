Контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места

Источник материала: ОНТ

Севший на мель несколько дней назад контейнеровоз пытаются отвести от берега, передаёт ТАСС.

В управлении Суэцкого канала сообщают, что буксирам удалось немного сдвинуть перекрывший русло канала контейнеровоз Ever Given.

«Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться. Сейчас предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега», – комментирует источник.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram