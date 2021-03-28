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Уникальные ортезы по немецкой технологии производят в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре
Источник материала: ОНТ
Жить с тяжёлым диагнозом без ограниченных возможностей. В Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре пациентам реально помогают встать на ноги. Здесь производят уникальные ортезы по немецкой технологии.
Проблемы со здоровьем у Елены Жигальской с самого рождения. В медицинской карте – детский церебральный паралич. А это постоянная борьба за жизнь без боли. Последние годы спасали сильные таблетки, теперь нагрузку на суставы и мышцы снимает ортез.
Сделать шаг или просто согнуть колено. Таким пациентам, как Елена, аппарат помогает сделать невозможное. Изготавливают современные ортезы в столице с 2017 года по немецкой технологии и только по индивидуальному заказу. Делает его сам доктор в мастерской. Почти как скульптор, вот только результат работы не эстетика, а качество жизни пациента.
Производят ортезы бесплатно. Аппарат рассчитан на 2 года, потом пациент просто заказывает новый. А вместе с ним обувь и необходимые дополнения. Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр пока единственный в стране, где освоили современную методику. За 4 года уже больше 70 пациентов смогли воспользоваться уникальным аппаратом.
Музыка, рукоделие – у Елены много увлечений, но досуг она мечтает разнообразить прогулками хотя бы вокруг дома на своих ногах. 20-летняя дочь Елены ждёт этого момента уже много лет. И совсем скоро, благодаря ортезу, это станет возможно.
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Уникальные ортезы по немецкой технологии производят в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре
Жить с тяжёлым диагнозом без ограниченных возможностей. В Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре пациентам реально помогают встать на...
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