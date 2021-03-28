Уникальные ортезы по немецкой технологии производят в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре

Источник материала: ОНТ

Жить с тяжёлым диагнозом без ограниченных возможностей. В Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре пациентам реально помогают встать на ноги. Здесь производят уникальные ортезы по немецкой технологии.





Проблемы со здоровьем у Елены Жигальской с самого рождения. В медицинской карте – детский церебральный паралич. А это постоянная борьба за жизнь без боли. Последние годы спасали сильные таблетки, теперь нагрузку на суставы и мышцы снимает ортез.

Елена Жигальская: «Я первый ортез надела 2 года назад, сначала мне было тяжело надевать, потом со временем я стала привыкать и за короткое время надевала уже сама. Но у меня ещё есть корсет, я его постоянно надеваю, чтобы у меня искривления позвоночника не было, чтобы я могла ходить».

Сделать шаг или просто согнуть колено. Таким пациентам, как Елена, аппарат помогает сделать невозможное. Изготавливают современные ортезы в столице с 2017 года по немецкой технологии и только по индивидуальному заказу. Делает его сам доктор в мастерской. Почти как скульптор, вот только результат работы не эстетика, а качество жизни пациента.

Евгений Бервинский, травматолог-ортопед Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра: «Определяется особый дизайн, который выбирается для каждого пациента в зависимости от его диагноза, от его мышечного статуса, затем этот позитив служит основанием для изготовления ортеза. На него накладываются специальные композитные материалы, которые легче тех материалов, что применялись раньше, легче, чем кожа, чем обычный пластик».

Производят ортезы бесплатно. Аппарат рассчитан на 2 года, потом пациент просто заказывает новый. А вместе с ним обувь и необходимые дополнения. Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр пока единственный в стране, где освоили современную методику. За 4 года уже больше 70 пациентов смогли воспользоваться уникальным аппаратом.

Светлана Сукало, главный врач протезно-ортопедического госпиталя, Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра: «Пациент может двигаться, его походка может быть максимально приближена к физиологической, но, конечно, она не будет, как у здорового. Они удобны в одевании, и они имеют меньший вес. Наши пациенты довольны, и многие делают ортезы по второму разу».

Музыка, рукоделие – у Елены много увлечений, но досуг она мечтает разнообразить прогулками хотя бы вокруг дома на своих ногах. 20-летняя дочь Елены ждёт этого момента уже много лет. И совсем скоро, благодаря ортезу, это станет возможно.

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