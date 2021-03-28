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Лунный календарь на неделю с 29 марта по 4 апреля. Время сеять капусту, бобовые культуры, пряные травы

28.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 29 марта по 4 апреля. Время сеять капусту, бобовые культуры, пряные травы

Наш лунный календарь на неделю традиционно подскажет лучшие дни день для манипуляций со здоровьем, а также поможет выбрать лучший день для новой стрижки, проведения ответственных переговоров и творческих экспериментов. 

Отнестись ко всему философски следует 29 марта. А 1 апреля прислушивайтесь к подсказкам судьбы и интуиции. 4-го звезды советуют провести день с семьей.

Планируете поход к парикмахеру? Обратите внимание на 31 марта и 1 и 3 апреля. В эти дни можно смело экспериментировать, менять цвет волос или форму укладки.

Хотите, чтобы семена дружно всходили и в дальнейшем принесли богатый урожай? В понедельник, 29 марта, сейте капусту кольраби и бобовые. Во вторник, 30-го, пряные травы – укроп, фенхель, петрушку. В воскресенье, 4 апреля, можно проводить прививку, заделывать варом повреждения на деревьях после схода снега.

Когда запланировать визит к стоматологу, чтобы процедуры прошли успешно? И какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  


 

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Наш лунный календарь на неделю традиционно подскажет лучшие дни день для манипуляций со здоровьем, а также поможет выбрать лучший день для новой стрижки,...
 
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