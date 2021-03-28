Погода в областных центрах Беларуси с 29 марта по 4 апреля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Весна, кажется, окончательно укрепила свои позиции! По прогнозам синоптиков, в первую неделю апреля ожидается теплая и комфортная погода, правда, без дождей не обойдется.

В понедельник осадки пройдут на большей части территории страны. Слабый туман сгустится в утренние и ночные часы. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 мороза до 4 тепла. Днем ожидается +3°С…+8°С.

30 и 31 марта во многих регионах пройдут дожди. Ночью и утром слабый туман. Ночью будет от +3°С до +10°С, днем во вторник от +3°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу, в среду воздух прогреется от +5°С по Гомельской области до +18°С по Брестской.

В четверг в по югу страны прогнозируют небольшие осадки. Ночью и утром сгустятся туманы. Температура воздуха ночью 0…+5°С. 1 апреля воздух прогреется от 3 тепла по северо-западу до 14 по юго-востоку, в пятницу ожидается до +7°С.

В выходные кратковременные дожди прогнозируют на большей части территории страны. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в ночные часы 0…+6°С, днем в субботу +5°С…+9°С, в воскресенье днем до +7°С…+9°С.

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