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До +18°С и кратковременные дожди. Погода на неделю с 29 марта по 4 апреля. Подробный прогноз

28.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +18°С и кратковременные дожди. Погода на неделю с 29 марта по 4 апреля. Подробный прогноз

На следующей неделе весна продолжит свое триумфальное шествие. В первую неделю апреля ожидается теплая и комфортная погода, правда, не обойдется без осадков и порывистого ветра.



В понедельник, 29 марта, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман, видимость ухудшится до километра. Ночью на столбиках термометров увидим от -3°С до +4°С. Днем воздух прогреется до +8°С.

Во вторник и среду во многих регионах Беларуси пройдут дожди. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Температура воздуха ночью от +3°С…+10°С, днем 30 марта будет от +3°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу, 31 марта еще теплее - от +5°С по Гомельской области до +18°С по Брестской.

В четверг, 1 апреля, в ночные часы на столбиках термометров будет 0…+5°С. Температура воздуха днем от +3°С по северо-западу до +14°С по юго-востоку в пятницу до +7°С.

В первые выходные апреля не обойдется без кратковременных осадков. Под утро сгустятся непродолжительные туманы. Температура воздуха в ночные часы 0…+6°С, днем в субботу +5°С…+9°С, в воскресенье 4 апреля в середине дня +7°С …+9°С. 

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На следующей неделе весна продолжит свое триумфальное шествие. В первую неделю апреля ожидается теплая и комфортная погода, правда, не обойдется без осадков и...
 
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