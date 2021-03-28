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Что делать, если вы провалились под лед? Рекомендации МЧС

28.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать, если вы провалились под лед? Рекомендации МЧС

Весна пришла – лед тронулся. И солнце здесь светит не всем одинаково. Пока одни наслаждаются, безопасность других буквально трещит по швам. 75% людей в экстремальной ситуации настолько теряются, что не могут рассуждать здраво. Чтобы избежать подобного сценария, надо подготовиться и довести свои действия до автоматизма.

Как – знает Дмитрий Рябов. Он героически погрузился в опасную среду и даже научился ходить по тонкому льду в образовательном центре безопасности МЧС!

Подробности – в видеосюжете:



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Весна пришла – лед тронулся. И солнце здесь светит не всем одинаково. Пока одни наслаждаются, безопасность других буквально трещит по швам. 75% людей в экстремальной...
 
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