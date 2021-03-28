Новая команда, месиво и гибель ключевых персонажей: вышел первый трейлер «Отряда самоубийц 2»

Источник материала: ОНТ

Премьера второй части нашумевшего фильма о команде суперзлодеев планируется в августе 2021 года, судя по трейлеру, поклонников ожидает захватывающее зрелище, сообщает портал kinopoisk.ru.

Сюжет второй части «Отряда» не раскрывается, однако, известно, что речь пойдёт о схватке новой команды (в компании безбашенных борцов со злом грядёт пополнение) агента Аманды Уоллер с неким генералом Луной.





Режиссёром сиквела выступил Джеймс Ганн, в послужном списке которого такие блокбастеры как «Стражи Галактики», «Мстители: Финал», «Рассвет мертвецов».

Фото: Pinterest

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