Международный день театра: премьера спектакля «Крейцерова соната» прошла в Минске

Источник материала: ОНТ

Хороший повод вспомнить Шекспира! Сегодня - Всемирный день театра. Этому празднику уже 60 лет. По традиции отмечают его премьерами. Готовят даже в пандемию. «Крейцерова соната» сыграна на малой сцене Горьковского театра. На первый спектакль раскупили все билеты.





Голос из прекрасного далёка белорусского театра. Эта история - посвящение Борису Луценко, который сделал минский Горьковский узнаваемым в мире. Режиссёр хотел поставить «Крейцерову сонату». Год назад мастера не стало. Ученица сделала как надо.

Мария Матох, режиссёр-постановщик спектакля «Крейцерова соната»: «Чёрный кабинет» - это магия, это ассоциация, это фантазия. Это артист на «голой» сцене. Мне кажется, в этом спектакле, и вообще в театре, главное - это актёр. И то, о чём мы будем говорить, без актёров не состоялось бы здесь. Это очень «актёрский спектакль». Такой момент, когда ты берёшь Толстого, и на его основе, не меняя ничего, свой текст создаёшь».

Со времён ещё немого кино одна из самых экранизируемых, но не театральных повестей классика. Современники считали «Крейцерову...» 1889 года сверхоткровенной. Цензура не пропустила даже в США. Смелый спектакль. Сегодня зрители от 16 и старше.

Мария Матох, режиссёр-постановщик спектакля «Крейцерова соната»: «У нас действие начинается с конца. У нас начинается с того, что «я убил свою жену». Он пытается ответить сам себе на вопрос «почему?». И приходит к тому, что раскаивается».

Театр - один из видов искусства, но искусство - особое «сиюминутное»: оно творится на глазах у зрителей. С начала года Горьковский работает в очном формате. А безопасно ли идти? Сегодня здесь точно безопаснее, чем в общественном транспорте, например.

Теперь театр начинается с санитайзера. Маска обязательна. Уборка и дезинфекция зала перед каждым спектаклем. Сейчас играют только на Малой сцене. Большая - в антракте почти два года. Ремонт обещают завершить к осени, к новому 89-му сезону.

Эдуард Герасимович, директор Национального драматического театра им. М. Горького: «Своей площадки нет. Остаётся только выезд. И благодаря Министерству культуры мы работаем во Дворце профсоюзов. Хеппи-энд обязательно должен быть. Функция как раз театра - воспитание. Такой заряд несёт театр, любой. Он должен обязательно воздействовать на умы людей, на эмоции, и, вообще-то, созидать».

«Спектакль - исповедь, спектакль - зеркало, спектакль - размышление» - это всё о «Крейцеровой сонате». Полтора часа. Мини-спойлер: в финале снова звучит голос Бориса Луценко. Режиссёр, с которым связана одна из главных вех истории белорусского театра.

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