Протест в Минске не удался: радикальный сценарий BYPOL предотвращен, ножи и топор нашли у задержанных

Источник материала: ОНТ

Помните раньше говорили «буря в стакане»? Похоже, сегодня в роли стакана интернет. Там и бурлит, и кипит, и всё очень напряжённо. Только вот беда – широко анонсированные массовые протесты на белорусских улицах сегодня так и не вышли за пределы Telegram. В реальной жизни – спокойный весенний выходной с хорошей погодой, если бы не одно но – очень малочисленные, но радикально настроенные отдельные граждане, уверенные в своей правоте. Их основной задачей было нападение на силовиков, причем ставили эту задачу те, кто сам не так давно снял погоны.





Никаких массовых протестов, лозунгов, символики – все это так и осталось пустой фантазией оппонентов власти, которые за пределы радикальных призывов в «телеге» не вышли. Хотя те очень старались. И в процессе совсем потеряли связь с реальностью. МВД накануне сообщило о предотвращении терактов, подготовка к которым шла под эгидой беглых силовиков из BYPOL. А вот, собственно, и сам исполнитель.

35-летний мужчина основательно готовился к дню «х». Смастерил два самодельных взрывных устройства. Одно оставил в мусорном контейнере между жилыми домами на Уборевича рядом с детской площадкой. Еще одно повез к военным в Печи. Там его и взяли. Весь радикальный настрой после задержания куда-то выветрился, и «кулибин» рассказал о каждом своем шаге: с кем держал связь, как научили делать взрывные устройства, как мастерил их и закладывал.

Еще задержанный признался, что связан с инициативой BYPOL (та, что из беглых силовиков). Эти люди тесно связанны с так называемым координационным советом Тихановской. Накануне они выпустили целую очередь из радикальных призывов, связанных с незаконными акциями, которых жаждали 25, 26 и 27 марта. Сообщений было так много, что не заметить между строк информационных вбросов отчаяние авторов было невозможно. Особенно в попытке замаскировать подготовку терактов под якобы готовящуюся провокацию со стороны властей. Не вышло. И люди не вышли. За исключением единиц, впечатленных радикальной повестки. Один молодой человек прихватил с собой нож и топор.

А любитель прогулок тащил с собой целый арсенал – газовый и сигнальный пистолеты, нож, патроны, лазерная указка. С легким напылением недоумения на лице он всем своим видом пытается показать, мол, а что тут такого?

На видео, видимо, сотрудники милиции уже объяснили данному гражданину «что тут такого» – мужчина уже посговорчивее.

Еще о нескольких самопальных радикалах, которые уже в статусе задержанных, рассказали белорусские следователи. Говорят, основательно готовились к столкновению с силовиками.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК Беларуси по городу Минску: «Мужчины в возрасте от 25 до 35 лет подыскали офис в центральной части Минска, где готовились к участию в массовых беспорядках: изучали места их возможного проведения, подыскивали соучастников, приобретали пиротехнические изделия, рогатки с целью использования против сотрудников милиции, «металлические ежи» для принудительной остановки служебного автотранспорта, молотки, чтобы отбивать куски тротуарной плитки и бросать их в сотрудников правоохранительных органов».

Очевидно, чтоб поддержать протест, который совсем сошел на нет, организаторы делают ставку на радикальных участников. BYPOL как основной организатор нынешней призывной волны, похоже, только в таком ключе и видит развитие событий. Но как громко не кричи – на призывы мало кто откликается. Все уже поняли, кто есть кто. 27 марта – день, который экстремистские информресурсы провозгласили днем истины (мол, он настанет, и все увидят протестную мощь), таки показал настоящую картину происходящего. Люди нежатся под солнцем, гуляют с собаками, идут за покупками… Самая обычная суббота. Протестная активность в столице, констатирует МВД, приближена к нулю. А тех, кто нарушил закон, ждет ответственность. Расписались в своей бессмысленности и другие зазывалы. И вопрос «почему не вышли?», скорее всего, им зададут сегодня вечером те, кто всю эту шарашкину контору финансирует. И фразы «город наш» и «белорусы вышли» тут уже не помогут, ведь у каждого есть глаза.

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