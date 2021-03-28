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«ПолитStandUp». Айтишник Илья Бегун о платформе «Голос»: не знал, как сказать людям, что их развели

28.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Речь совсем не о том «Голосе», который шоу на ОНТ.  Мы продолжаем предоставлять площадку «ПолитStandUp» экспертам, которые анализируют актуальные события. Аналитик и специалист в области IT Илья Бегун (он и сам ещё недавно был «на другой стороне») сегодня рассуждает о том, как легко обмануть тех, кто «сам обманываться рад». Платформа «Голос» как пример цифровой манипуляции – разбор по нотам.

Подробности – в видео.


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Речь совсем не о том «Голосе», который шоу на ОНТ.  Мы продолжаем предоставлять площадку «ПолитStandUp» экспертам, которые анализируют актуальные события. Аналитик и...
 
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