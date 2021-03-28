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Участники Белорусского молодежного парламентского форума представили свои проекты

28.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит первый Белорусский молодежный парламентский форум. В течение двух дней участники изучали основы успеха в сфере управления: от стиля руководителя до правовых норм. Сегодня прошел финал конкурса «Команда будущего». Участники представляли свои проекты в номинации «Политика», передает телеканал «МИР 24».



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Теги: Минск
 
 
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В течение двух дней участники изучали основы успеха в сфере управления: от стиля руководителя до правовых норм.
 
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