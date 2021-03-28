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Уменьшить порции, разобраться с причинами переедания. Секреты Кати, похудевшей на 15 кг
Источник материала: Tut.by
Минчанке Кате Богдановой 23 года. После родов молодая мама долго не могла сбросить лишний вес и прийти в форму, пробовала худеть, но постоянно срывалась на порции огромных размеров. Девушка рассказала HEALTH.TUT.BY, как «работа» над едой и головой помогли ей сбросить 15 кг.
Пробовала голодать, сидеть на соках
Первые попытки сбросить вес были у Кати в 19 лет: тогда она стала жить с молодым человеком, решила немного подкорректировать фигуру. Весила тогда 60 кг при росте 165 см.
— Вес особо не мешал, была лишь пара лишних килограммов. В 20 лет забеременела, родители, «заботясь» о моем здоровье, твердили, что нужно есть за двоих. Это я в принципе и начала делать. Когда становилась на учет в женскую консультацию, уже весила 64 кг, рожать шла с весом 90 кг.
Катя жалеет, что старалась набрать как можно больше: беременность с лишним весом стала для нее не самым простым временем.
— Хочу предостеречь от такого всех девушек. Во-первых, лишний вес во время беременности — это ужасные отеки, большой вес ребенка, гипоксия. Во-вторых, во время родов очень тяжело с таким весом в потугах.
В роддоме Катя «оставила» 11 кг и весила 79 кг, еще через два месяца — 72 кг. Но после того как перестала кормить дочку грудью, вес стал возвращаться. Остановился на отметке в 75−76 кг и был таким около двух лет. Худеть Катя пыталась, но быстро срывалась.
— Были и экстремальные способы сбросить. Пару раз пробовала голодать, пока не упала в обморок. Еще вызывала рвоту, но раздражала горечь во рту. Ну и пыталась сидеть на соках — схлопотала проблемы с желудком.
Катя хорошо запомнила, что стало переломным моментом: коллега ее мужа некорректно высказался о ее весе.
— Вечером того же дня, когда муж с ребенком уснули, я заказала себе килограммовый сет роллов, объелась, лежала и плакала. Поняла, что так больше не может продолжаться и что в 23 года я не хочу выглядеть так. Муж, кстати, никогда не высказывался о моем весе — большое ему за это спасибо. А потом еще и поддерживал меня, даже помогал считать калории.
«Порции — вот чего стало меньше»
Катя решила худеть с диетологом. Говорит, что сторонняя помощь ей пошла на пользу. Сработал тут не только расписанный калораж, но и психологическая помощь.
— Специалист диагностировала у меня компульсивное переедание — это расстройство пищевого поведения. Проявлялось оно по-разному. В основном после каждого приема пищи, а ее количество было такое, что ты не можешь двигаться, чувствуешь вину, жалость к себе, ненавидишь себя. Это постоянные срывы, снижение либидо… Неприятный период в моей жизни. Плюс многие думают, что расстройство пищевого поведения придумали для того, чтобы оправдать свою лень. Но я никому не пожелаю ощутить это на себе.
За шесть месяцев Катя сбросила 15 кг. 80% успеха, говорит, в питании. При этом в самом рационе изменилось не так много.
— Порции — вот чего стало меньше. А вот количества белка, наоборот, в рационе прибавилось. Позволяю себе все, как и раньше (даже фастфуд), но уже не чувствую вины после съеденного. Мне было важно поработать с головой и понять, почему и после чего я переедаю.
Главное в успешном похудении, считает девушка, — мера и подсчет калорий. Первых полгода их Катя считала регулярно, не упуская ни одного приема пищи. Позже пришла к интуитивному питанию — и вес перестал набираться.
Из физических нагрузок практикует то, что ей действительно нравится, — ходьбу, плавание и велосипед.
— В тренажерный зал не хожу, пока нет желания. Да и не могу найти хорошего тренера, все сразу начинают давать советы по питанию, не зная проблем человека. В принципе, активности вроде длительных прогулок или поездок по 20−30 км на велосипеде хватает, если правильно организовать свое питание.
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Минчанке Кате Богдановой 23 года. После родов молодая мама долго не могла сбросить лишний вес и прийти в форму, пробовала худеть, но постоянно срывалась на порции...
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