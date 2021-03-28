Уменьшить порции, разобраться с причинами переедания. Секреты Кати, похудевшей на 15 кг

Источник материала: Tut.by

Минчанке Кате Богдановой 23 года. После родов молодая мама долго не могла сбросить лишний вес и прийти в форму, пробовала худеть, но постоянно срывалась на порции огромных размеров. Девушка рассказала HEALTH.TUT.BY, как «работа» над едой и головой помогли ей сбросить 15 кг.



Фото: из личного архива

Пробовала голодать, сидеть на соках

Первые попытки сбросить вес были у Кати в 19 лет: тогда она стала жить с молодым человеком, решила немного подкорректировать фигуру. Весила тогда 60 кг при росте 165 см.

— Вес особо не мешал, была лишь пара лишних килограммов. В 20 лет забеременела, родители, «заботясь» о моем здоровье, твердили, что нужно есть за двоих. Это я в принципе и начала делать. Когда становилась на учет в женскую консультацию, уже весила 64 кг, рожать шла с весом 90 кг.

Катя жалеет, что старалась набрать как можно больше: беременность с лишним весом стала для нее не самым простым временем.

— Хочу предостеречь от такого всех девушек. Во-первых, лишний вес во время беременности — это ужасные отеки, большой вес ребенка, гипоксия. Во-вторых, во время родов очень тяжело с таким весом в потугах.



Фото: из личного архива

В роддоме Катя «оставила» 11 кг и весила 79 кг, еще через два месяца — 72 кг. Но после того как перестала кормить дочку грудью, вес стал возвращаться. Остановился на отметке в 75−76 кг и был таким около двух лет. Худеть Катя пыталась, но быстро срывалась.

— Были и экстремальные способы сбросить. Пару раз пробовала голодать, пока не упала в обморок. Еще вызывала рвоту, но раздражала горечь во рту. Ну и пыталась сидеть на соках — схлопотала проблемы с желудком.

Катя хорошо запомнила, что стало переломным моментом: коллега ее мужа некорректно высказался о ее весе.

— Вечером того же дня, когда муж с ребенком уснули, я заказала себе килограммовый сет роллов, объелась, лежала и плакала. Поняла, что так больше не может продолжаться и что в 23 года я не хочу выглядеть так. Муж, кстати, никогда не высказывался о моем весе — большое ему за это спасибо. А потом еще и поддерживал меня, даже помогал считать калории.

«Порции — вот чего стало меньше»

Катя решила худеть с диетологом. Говорит, что сторонняя помощь ей пошла на пользу. Сработал тут не только расписанный калораж, но и психологическая помощь.

— Специалист диагностировала у меня компульсивное переедание — это расстройство пищевого поведения. Проявлялось оно по-разному. В основном после каждого приема пищи, а ее количество было такое, что ты не можешь двигаться, чувствуешь вину, жалость к себе, ненавидишь себя. Это постоянные срывы, снижение либидо… Неприятный период в моей жизни. Плюс многие думают, что расстройство пищевого поведения придумали для того, чтобы оправдать свою лень. Но я никому не пожелаю ощутить это на себе.



Фото: из личного архива

За шесть месяцев Катя сбросила 15 кг. 80% успеха, говорит, в питании. При этом в самом рационе изменилось не так много.

— Порции — вот чего стало меньше. А вот количества белка, наоборот, в рационе прибавилось. Позволяю себе все, как и раньше (даже фастфуд), но уже не чувствую вины после съеденного. Мне было важно поработать с головой и понять, почему и после чего я переедаю.

Главное в успешном похудении, считает девушка, — мера и подсчет калорий. Первых полгода их Катя считала регулярно, не упуская ни одного приема пищи. Позже пришла к интуитивному питанию — и вес перестал набираться.

Из физических нагрузок практикует то, что ей действительно нравится, — ходьбу, плавание и велосипед.

— В тренажерный зал не хожу, пока нет желания. Да и не могу найти хорошего тренера, все сразу начинают давать советы по питанию, не зная проблем человека. В принципе, активности вроде длительных прогулок или поездок по 20−30 км на велосипеде хватает, если правильно организовать свое питание.



Марта Марудова Диетолог -нутрициолог -нутрициолог Что такое компульсивное переедание? Если мы говорим про коррекцию пищевого поведения и снижение избыточной массы тела, то бич XXI века — это компульсивное переедание, а не диетологическая безграмотность, как это было, скажем, 15−20 лет назад, когда людям нужно было объяснять, что такое калории, жиры, белки и углеводы. Компульсивное переедание внесено в международную классификацию болезней и относится к расстройствам пищевого поведения психологического типа. Это болезнь, при которой грамотные с точки зрения диетологии люди, знающие все о питании, самостоятельно не могут справиться с неконтролируемыми приступами переедания и, самое главное, не могут держать собственный вес под контролем. Если вспомнить, то приступы переедания бывают практически у каждого. Например, человек понимает, что еда для него лишняя, он уже съел много и не голоден, но он все равно ест по каким-либо причинам (радостно, грустно, скучно, обидно и т. д.). Если это разовая история и она не отражается на весе или здоровье, то проблем нет. Но если идет набор веса, при этом теряется контроль над пищевым поведением, человек испытывает чувство вины, обиду, злость, раздражение на себя, каждый раз клятвенно обещая начать новую жизнь без переедания с понедельника, то это нужно лечить. Такие люди (особенно если у них проблемы с массой тела) очень часто подвергаются буллингу, общество им говорит: «Не можешь похудеть? Просто не ешь!». Но они не худеют не потому, что они ленивые, безвольные или не понимают, как правильно питаться. Они болеют, и им нужно лечение под контролем двух специалистов — диетолога и психотерапевта. Ругать, взывать к их совести, стыдить и давать умные советы по меню — бесполезно.