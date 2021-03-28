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Бриться насухо, умываться шампунем, забыть про ватный спонж. 10 советов от косметолога Дженнифер Лопес
Источник материала: Tut.by
Врач дерматолог-косметолог Гарольд Лансер работает с такими звездами, как Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Виктория Бекхэм. Cosmopolitan
1. Помни про правило 60 секунд
Увлажняющий крем наноси в течение одной минуты после умывания. Так между кремом и кожей сохранится больше влаги. В противном случае вода начнет испаряться с поверхности кожи и увлажнение будет не таким эффективным.
2. Намочи волосы до купания
Прежде чем окунуться в море или бассейн, намочи волосы питьевой водой. Она заполнит пространство между чешуйками волоса, и соль или хлорка туда не проникнут и не навредят локонам.
3. Никакого алкоголя перед эпиляцией
Даже невинный бокал вина снизит эффективность процедуры и сделает процесс более болезненным.
4. Соблюдай температурный режим воды
Пить и умываться нужно водой комнатной температуры. Это поможет коже не терять много влаги и не выглядеть стянутой.
5. Чисти зубы до завтрака
Почистив зубы до первого приема пищи, ты не съедаешь огромное количество бактерий, скопившихся в полости рта за ночь. Простое правило поможет коже выглядеть лучше.
6. Брейся насухо
Проскрабируй кожу, полностью высуши и аккуратно побрей. После нанеси на кожу увлажняющее масло или крем. Такой нехитрый способ позволит избежать раздражения и врастания волос.
7. Обязательный бьюти-детокс
Раз в неделю в течение суток — только увлажняющий и питательный крем. Косметолог настаивает на разгрузочных днях без макияжа.
8. Умывайся шампунем от перхоти
Шампунь от перхоти поможет от раздражения на лице, ведь в его составе есть цинк, отличное противовоспалительное средство.
9. Забудь про ватный спонж
Ватные спонжи впитывают в себя больше, чем отдают, неэкономно расходуя косметику. Просто капни немного тоника для лица на ладонь и умойся.
10. Не пренебрегай праймером
База под макияж имеет нейтральный химический состав. Тем самым жирную кожу праймер защитит от забивания пор и появления акне, нормальную — от пересушивания матирующими средствами.
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Бриться насухо, умываться шампунем, забыть про ватный спонж. 10 советов от косметолога Дженнифер Лопес
Врач дерматолог-косметолог Гарольд Лансер работает с такими звездами, как Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Виктория Бекхэм.
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