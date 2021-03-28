Бриться насухо, умываться шампунем, забыть про ватный спонж. 10 советов от косметолога Дженнифер Лопес

Источник материала: Tut.by

Врач дерматолог-косметолог Гарольд Лансер работает с такими звездами, как Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Виктория Бекхэм. Cosmopolitan приводит несколько советов, как хорошо выглядеть, от голливудского косметолога.

1. Помни про правило 60 секунд





Увлажняющий крем наноси в течение одной минуты после умывания. Так между кремом и кожей сохранится больше влаги. В противном случае вода начнет испаряться с поверхности кожи и увлажнение будет не таким эффективным.

2. Намочи волосы до купания





Прежде чем окунуться в море или бассейн, намочи волосы питьевой водой. Она заполнит пространство между чешуйками волоса, и соль или хлорка туда не проникнут и не навредят локонам.

3. Никакого алкоголя перед эпиляцией





Даже невинный бокал вина снизит эффективность процедуры и сделает процесс более болезненным.

4. Соблюдай температурный режим воды





Пить и умываться нужно водой комнатной температуры. Это поможет коже не терять много влаги и не выглядеть стянутой.

5. Чисти зубы до завтрака





Почистив зубы до первого приема пищи, ты не съедаешь огромное количество бактерий, скопившихся в полости рта за ночь. Простое правило поможет коже выглядеть лучше.

6. Брейся насухо





Проскрабируй кожу, полностью высуши и аккуратно побрей. После нанеси на кожу увлажняющее масло или крем. Такой нехитрый способ позволит избежать раздражения и врастания волос.

7. Обязательный бьюти-детокс





Раз в неделю в течение суток — только увлажняющий и питательный крем. Косметолог настаивает на разгрузочных днях без макияжа.

8. Умывайся шампунем от перхоти





Шампунь от перхоти поможет от раздражения на лице, ведь в его составе есть цинк, отличное противовоспалительное средство.

9. Забудь про ватный спонж





Ватные спонжи впитывают в себя больше, чем отдают, неэкономно расходуя косметику. Просто капни немного тоника для лица на ладонь и умойся.

10. Не пренебрегай праймером





База под макияж имеет нейтральный химический состав. Тем самым жирную кожу праймер защитит от забивания пор и появления акне, нормальную — от пересушивания матирующими средствами.