Лужи, ухабы и ужасы благоустройства наших дворов и улиц. Самая грязная «Доска позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о «шедеврах» строителей, которые обнаруживают наши читатели в своих домах и квартирах. Вот что нам прислали на «Доску позора» в этот раз.

Витебск, улица Чапаева. Люди жалуются на состояние тротуаров рядом с домом № 3а, где находится Витебская городская организация Белорусского общества инвалидов. Во время дождей или таяния снега дорожка постоянно под водой, так как она находится ниже уровня дороги. И в сухую погоду не легче: он в ужасном состоянии из-за выбоин.





Также есть участки с «бассейном» на тротуаре по пути в д/с № 51 и вспомогательную школу № 26 на той же улице Чапаева, все по той же причине: тротуар ниже уровня дороги.





Минск, улица Янки Мавра, 30. Житель из четвертого подъезда пишет, что штукатурка с потолка козырька отваливается.









Гомель. Вот такое состояние подъездных путей около детского сада № 74, в 100 метрах от центральной улицы Советской. Зато как гордо развевается флаг над этой грязью!





Мозырь, микрорайон Южный. После зимы улицы превратились в полосу препятствий.





Мозырь. Фото сделано в сквере Содружество поколений на бульваре Юности. Читатель пишет, что вопрос с продавленной решеткой ливневой канализации решается уже 6 месяцев: «Власти не могут решить, нужно ее заменить или нет».





А еще здесь скамейки сломаны и есть лестница без ступеней.









Минск, улица Притыцкого, 40. Вся вытекающая вода из ливневки стекает прямо под ступеньки лестницы и в мороз замерзает. Преодолеть это препятствие сложно, особенно пожилым людям. У нас хорошие новости: до следующий зимы морозов не будет.





Минск, метро «Ковальская Слобода». Читатель заметил выход вентиляции прямо на пешеходной дорожке. Это так нужно или это ошибка проектировщика?





Минск, 6-й Путепроводный переулок. Кто-то сделал утепление фасада на уровне только своей квартиры. Ничего в этом плохого нет, но разве не видят товарищи в соответствующих органах, что весь фасад дома требует покраски?





Глубокое, улица Советская. Жители прилегающих к этой мусорке домов пишут, что очень не любят дождь и межсезонье, потому что до контейнеров можно добраться либо вплавь, либо в резиновых сапогах.





Могилев, улица Строителей, возле домов № 31 и 33. Нам пишут, что в таком состоянии дорога уже несколько лет. И уточняют, что рядом находится ГАИ, торговые центры.





Гродно. Офисные помещения на ул. Урицкого. Симбиоз дырки и ватерклозета.



Фото со страницы в facebook

Ляховичи. Вдоль улицы Птушака раньше была аллея деревьев (тополя, березы, липы), но не было тротуара. Когда городские власти решили сделать дорожку, то заодно спилили и все деревья. Отметим, что тротуару деревья не мешали. А еще под топор попала и лесополоса около дороги на Барановичи.









А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .