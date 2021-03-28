|
Мархель о победе в матче с Эстонией: никаких скидок на плохое поле на «Динамо» быть не может
Источник материала: Навiны
Наставник национальной сборной Беларуси по футболу прокомментировал итог первого матча отбора на
По его словам, удаление у соперника «было на руку, здесь нечего скрывать». Однако, считает рулевой, сборная «заработала это удаление. Оно справедливое и нам помогло».
Также главком заявил, что в стане команды не было недооценки соперника: «Мы настраивали ребят на серьезную борьбу, которая в итоге получилась. Масса примеров, когда ослабленные сборные мобилизуются, если у них отсутствуют основные игроки [за несколько дней до матча практически весь основной состав попался на COVID-19] … Отмечу, в первом тайме не совсем получилась игра в атаке, поэтому пришлось перестраиваться».
Комментируя невнятный первый тайм, тренер отметил, что «самое главное — ребята преодолели трудности»: «Это намного больше значит, чем то, что мы пропускаем. Меня настраивает на позитив то, что ребята в трудную минуту, которых было очень много, они проявили свои качества и вытянули очень тяжелую игру».
Мархель подтвердил, пишет
На сегодняшний день в отборочной группе Е уже состоялись матчи:
24.03.
27.03.
Турнирное положение в настоящее время следующее:
Оставшиеся матчи:
30.03.
02.09.
05.09.
08.09.
08.10.
11.10.
13.11.
16.11.
Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наставник национальной сборной Беларуси по футболу прокомментировал итог первого матча отбора на ЧМ-2022, в котором была повержена команда Эстонии — 4:2.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)