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Мархель о победе в матче с Эстонией: никаких скидок на плохое поле на «Динамо» быть не может

28.03.2021 08:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Наставник национальной сборной Беларуси по футболу прокомментировал итог первого матча отбора на ЧМ-2022, в котором была повержена команда Эстонии — 4:2.

Мархель о победе в матче с Эстонией: никаких скидок на плохое поле на «Динамо» быть не может

По его словам, удаление у соперника «было на руку, здесь нечего скрывать». Однако, считает рулевой, сборная «заработала это удаление. Оно справедливое и нам помогло».

Также главком заявил, что в стане команды не было недооценки соперника: «Мы настраивали ребят на серьезную борьбу, которая в итоге получилась. Масса примеров, когда ослабленные сборные мобилизуются, если у них отсутствуют основные игроки [за несколько дней до матча практически весь основной состав попался на COVID-19] … Отмечу, в первом тайме не совсем получилась игра в атаке, поэтому пришлось перестраиваться».

Комментируя невнятный первый тайм, тренер отметил, что «самое главное — ребята преодолели трудности»: «Это намного больше значит, чем то, что мы пропускаем. Меня настраивает на позитив то, что ребята в трудную минуту, которых было очень много, они проявили свои качества и вытянули очень тяжелую игру».

Мархель подтвердил, пишет «ПБ», что поле на «Динамо» «оставляет желать лучшего», и тренерский штаб в связи с этим вносил определенные коррективы. В частности, просили «сыграть в некоторых моментах попроще»: «Это футбол, нужно приспосабливаться к тем условиям, которые у нас есть. Но никаких «скидок» на поле быть не может».

На сегодняшний день в отборочной группе Е уже состоялись матчи:

 24.03.

  • Бельгия — Уэльс — 3:1;
  • Эстония — Чехия — 2:6.

27.03.

  • БЕЛАРУСЬ — Эстония — 4:2;
  • Чехия — Бельгия — 1:1.

Турнирное положение в настоящее время следующее:

  1. Чехия — 4 очка (2 матча);
  2. Бельгия — 4 (2);
  3. Беларусь — 3 (1);
  4. Уэльс — 0 (1);
  5. Эстония — 0 (2).

Оставшиеся матчи:

30.03.

  • Бельгия — БЕЛАРУСЬ;
  • Уэльс — Чехия.

02.09.

  • Чехия — БЕЛАРУСЬ;
  • Эстония — Бельгия.

05.09.

  • БЕЛАРУСЬ — Уэльс;
  • Бельгия — Чехия.

08.09.

  • БЕЛАРУСЬ — Бельгия;
  • Уэльс — Эстония.

08.10.

  • Чехия — Уэльс;
  • Эстония — БЕЛАРУСЬ.

11.10.

  • БЕЛАРУСЬ — Чехия;
  • Эстония — Уэльс.

13.11.

  • Бельгия — Эстония;
  • Уэльс — БЕЛАРУСЬ.

16.11.

  • Чехия — Эстония;
  • Уэльс — Бельгия.

Напомним, в финальную часть «мундиаля» выйдут команды, занявшие два первых места. Первенство планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

 

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Наставник национальной сборной Беларуси по футболу прокомментировал итог первого матча отбора на ЧМ-2022, в котором была повержена команда Эстонии — 4:2.
 
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