ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД заявляет об отсутствии «несанкционированных мероприятий», но сотнями задерживает людей

28.03.2021 08:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Не менее 245 человек задержано в Минске и регионах 27 марта, свидетельствуют предварительные данные правозащитников.

МВД заявляет об отсутствии «несанкционированных мероприятий», но сотнями задерживает людей

226 граждан было задержано в Минске, 12 — в Новогрудке (во время экскурсии в краеведческий музей), 2 — в Солигорске, по 1 — в Бресте, Гомеле, Могилеве, Барановичах и Новополоцке. Отпущен 41 человек.

По данным волонтерского телеграм-канал «Списки задержанных», в столице было задержано 236 граждан, отпущено 39.

Общее количество задержанных за последние три дня превысило 420.

Среди задержанных 27 марта было не менее семи журналистов, все отпущены: Анна Калтыгина, Галина Уласик (обе — tut.by, без протокола), Надежда Бужан, Екатерина Карпицкая (обе — nn.by, без протокола), Егор Мартинович (nn.by, главный редактор, с двумя протоколами, за участие в несанкционированной акции и неподчинение), Любовь Бахуревич («Белорусы и рынок», с протоколом) и Николос Коннолли («Немецкая волна», освобожден с помощью посла ФРГ).

27 марта в Минске участники празднования Дня Воли (25 марта) и протестов против фальсификации итогов августовских президентских выборов планировали собраться сначала на площади Я.Коласа, а затем на площади Бангалор, однако в связи с большой концентрацией сотрудников силовых ведомств ограничились гуляниями.

После 15 часов пресс-служба МВД распространила сообщение, в котором утверждалось, что «в Беларуси протестная активность приближена к нулю», «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия».

Читайте также:

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 245 человек задержано в Минске и регионах 27 марта, свидетельствуют предварительные данные правозащитников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уменьшить порции, разобраться с причинами переедания. Секреты Кати, похудевшей на 15 кг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by