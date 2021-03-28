Выбираем на «Автобарахолке» очень быструю компактную модель

Источник материала: Onliner

Признаемся, мы просто обожаем «заряженные» машины B- или C-класса. Компактные, экономичные и очень озорные хетчбэки (и не только) отлично приспособлены для эксплуатации в суетливом городе, но при необходимости готовы показать неплохое время круга даже на серьезных соревнованиях. Давайте посмотрим, что из «горячих» моделей компактных классов предлагают на «Автобарахолке».

Skoda Octavia vRS

Начнем с не самой мощной модели, зато самой крупной в нашем сегодняшнем рейтинге и относительно доступной. Skoda Octavia не нуждается в представлении — это самый востребованный автомобиль гольф-класса на нашем рынке. Octavia любого поколения неплохо продавалась в Беларуси, но вот «заряженные» модификации люди покупали неохотно, предпочитая 1,6-литровые атмосферные моторы. За $17,3 тыс. по курсу на «Автобарахолке» продается дизельный универсал Skoda Octavia vRS.

Это не учебная тревога — перед нами действительно «заряженный» дизельный универсал! Машина 2016 года выпуска, но с внушительным пробегом — 231 тыс. километров. Универсал прибыл в Беларусь из Германии летом 2020-го. Octavia RS в этом поколении были не только бензиновыми, но и дизельными. Перед нами — как раз последний вариант. Под капотом — 2-литровый турбомотор с отдачей 184 л. с. и 380 Н·м. С точки зрения практичности это лучший вариант из всей сегодняшней статьи.

Ford Fucus ST

Вот еще один переднеприводный представитель «горячих» моделей C-класса. Ford Focus ST не является наиболее мощным в линейке (есть еще полноприводный RS), но в Беларуси даже «эстэшка» вызывает приступы зависти у поклонников Ford. При этом стоит машина не так уж дорого — $15 тыс. по курсу. Год выпуска — 2015-й (это уже рестайлинг), пробег — 113,5 тыс. километров. Автомобиль представлен в кузове хетчбэк и окрашен в черный цвет.

Машина прибыла в Беларусь в 2019 году из США. Продавец уверяет, что она была целой и имеет оригинальный пробег. Под капотом — 2-литровый мотор. В объявлении говорится, что мощность движка составляет 300 л. с. (в стоке — 250 л. с.). Автомобиль оснащен механической коробкой передач, как и все Focus ST данного поколения. Разгон до сотни у такого хетчбэка занимает около 6 секунд. Кстати, был и дизельный Focus ST с 185-сильным 2.0.

BMW M135i

Повышаем ставки. Многие не считают модификацию M135i полноценной «эмкой», но от этого «заряженная» версия 1-Series хуже не становится. Данная модель — 2012 года выпуска, а значит, еще с задним приводом и продольным расположением двигателя. Кстати, мотор здесь очень «взрослый» для C-класса — 3-литровая «шестерка» мощностью 320 л. с. Крутящий момент — 450 Н·м. Машина оснащена автоматической коробкой передач и находится в абсолютно стоковом состоянии.

Цена может неприятно удивить, учитывая 9-летний возраст авто: $20,9 тыс. по курсу. Но не стоит оценивать BMW M135i как остальные модификации F20. Это совершенно другая машина. Заявленный пробег — 100 тыс. километров. Не много. Это объясняется тем, что зимой автомобиль не эксплуатируется и хранится на закрытом подземном паркинге. Машина обслужена и находится в хорошем состоянии. Осталось найти любителя с деньгами.

Audi S3

А вот и единственный седан в сегодняшней подборке — Audi S3. Белоснежная «четырехдверка» сошла с конвейера в 2015 году и по пути на «Автобарахолку» преодолела 111 тыс. километров. Продавец утверждает, что машина полностью обслужена и продается по причине «хорошего предложения по квартире»: нужны деньги. Заявленная цена — $21,5 тыс., но владелец готов поторговаться.

В движение Audi S3 приводит 2-литровый TFSI мощностью 300 л. с. Коробка передач — «робот». Как и все модели S-серии, этот седан оснащен полным приводом. Разгон до сотни занимает всего 4,9 секунды. При этом расход топлива можно удерживать в пределах 7 литров на 100 километров. В общем, классная «зажигалка» для ежедневной эксплуатации. Подойдет даже как единственное авто в семье.

Volkswagen Golf R

А вот еще один мощный автомобиль C-класса от концерна VAG — Volkswagen Golf R с тем же 2-литровым мотором мощностью 300 л. с. В отличие от GTI, «эрка» имеет полный привод и динамику разгона, как у Audi S3 — менее 5 секунд до сотни. На машину установлена роботизированная коробка передач. Год выпуска — 2016-й. Это седьмое поколение «гольфа», но еще до рестайлинга.

Продавец уверяет, что за пять лет эксплуатации данная машина проехала всего 62 тыс. километров. В объявлении добросовестно отмечены все опции, установленные на машину. Хотя главную особенность подобного авто галочкой не отметишь — это эмоции от езды за рулем.

Toyota Yaris GR

А сейчас уберите от экранов детей. Этот Toyota Yaris стоит $51 тыс. по курсу. Да, мы знаем, что за эти деньги можно взять «камрюху» с велюровыми коврами на весь салон, но это не просто Yaris. Это Yaris GR. Конкурентов у этого «малыша» нет. Модель абсолютно уникальная. Даже кузов разрабатывался с нуля (обычный Yaris имеет пять дверей). Перед вами — омологационная модель для участия в ралли (WRC).

У машины полный привод, интеллектуальное распределение тяги и менее 8 минут на Нюрбургринге. В движение машину приводит 1,6-литровый турбомотор (три цилиндра) мощностью 262 л. с. (и 370 Н·м). Среди серийных автомобилей это самый мощный в мире 3-цилиндровый агрегат. Соотношение массы к мощности здесь составляет 4,9 килограмма на 1 л. с. А еще у GR 6-ступенчатая механическая коробка передач. До сотни этот «волк в овечьей шкуре» разгоняется за 5,5 секунды, а его максимальная скорость — 230 км/ч.