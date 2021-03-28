Ремонт за копейку. Семья решила сэкономить на отделке в ванной, и вот что из этого вышло

Источник материала: Onliner «Вангуя комментарии в стиле „Какие бабки, такие и тапки“, скажу, что на стоимости услуги по укладке плитки получилось прилично сэкономить. Да, пришлось буквально стоять над душой мастера и что-то делать самому, но, как говорит муж, сэкономил — заработал», — пишет наша читательница Елена и рассказывает о том, как они с мужем делали ремонт в своей двушке. Поучаствовать в нашем еженедельном конкурсе «Ремонт за копейку» можете и вы. Свои истории присылайте на dm@onliner.by . Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Эта видавшая виды двухкомнатная квартира находится в славном городе Могилеве. Всем известно, что ремонт — хлопотное дельце, да и денег после покупки оставалось немного, поэтому в первую очередь решили привести в порядок ванную. По опыту друзей мы знали, что это самый дорогостоящий и грязный этап, пройдя который остальное можно сделать своими силами за меньший бюджет.





Муж у меня имеет опыт в отделке, и на первых порах он готовился сделать все сам. Но, взвесив такие факты, как отсутствие массы специализированного инструмента, свободного времени, а главное — опыта в укладке плитки, решили отдать эти работы профессионалам.

Благо мониторинг цен обещал вполне адекватные деньги за наши объемы. Площадь ванной — 1,7×1,5 метра. Советские проектировщики не предусматривали лишнего пространства, а его очень хотелось. Поэтому первым решением было отказаться от ванны в пользу душа. Дети подросли, период долгих «купи-купи» прошел, а мы и вовсе забыли, когда в последний раз принимали ванну.





Изучив последние тенденции в дизайне ванных комнат и пролистав массу картинок в интернете, мы не без споров выбрали для себя то, что устроило обоих. Ремонт решили сделать сразу после новогодних праздников, надеясь, что в этот период свободных мастеров будет больше. Но это оказалось не так.

Поиск начали, конечно, с рекомендаций друзей и знакомых, которые остались довольны своим ремонтом, но все такие мастера оказались заняты. Составив список из более чем 20 кандидатов, найденных на просторах интернета, принялись обзванивать. На выбранный нами период свободными оказались четверо. На смотрины доехали трое. Один отказался работать с эпоксидной затиркой из-за особенностей последней. Остались двое, из которых мы выбрали мастера, который выставил меньший ценник и обещал сделать все быстро, работая после 17:00 и в выходные.

У нас было правило: не выбирать все самое дешевое. Но муж его проигнорировал, сказав, что все будет контролировать сам. Спойлер: зря.





Необходимое для ремонта оборудование покупали заранее: это смеситель, душевая стойка, мойка, полотенцесушитель и душевой трап. Все приобреталось в популярных интернет-магазинах (через Каталог Onliner: очень удобно сравнивать товары). Со стеклянной дверью для душевой очень повезло: нашлась на барахолке практически даром, если сравнивать с вариантами под заказ и в магазинах.

Подходящая плитка была найдена в салоне «Альтагамма». За счет предновогодней скидки испанская плитка оказалась немного дороже отечественной, хотя по качеству и размерам была гораздо лучше. Смеси, гидроизоляцию, блоки для стены и прочую мелочь муж покупал в строительном гипере 31 декабря. Скидка 17% и бесплатная доставка сделали свое дело.





И вот наступает день икс. Понедельник, муж перекрывает воду в ванной, и мы прощаемся с ней на месяц, хотя исполнитель обещал управиться за 10 дней. Старая ванна уходит на барахолке за символическую плату — главное, чтобы вынесли. С очисткой стен от масляной краски, разводкой электрики, воды и канализации муж справился за три дня.

Плиточник пришел в назначенный день и приступил к работе, надо сказать, бодро. Однако первые звоночки начались уже на этапе штукатурки, когда выяснилось, что правило достаточно старое и стерто по краям. После указания на это наш мастер лишь похлопал оленьими глазами и сказал: «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Но вы уже догадались, что не будет.

За 16 дней под надзором мужа «майстар» положил плитку на слабую четверку. Не было ни дня без указания на какой-нибудь недостаток, он все так же хлопал глазами и переделывал — правда, пару раз даже хуже, чем было. В итоге из-за постоянных переделок плитку, покупавшуюся с запасом, пришлось укладывать из кусков. В последний день осталось затереть швы, но выяснилось, что в нескольких местах плитка треснула, а один из выводов под полотенцесушитель должен быть на 3 сантиметра ниже.





Решили докупить плитку и переделать, в том числе и там, где уложили куски. Однако перспектива зависнуть у нас еще на несколько дней заставила мастера исчезнуть, так и не получив оставшуюся часть денег.

Прошла неделя, и приехала плитка, которую мы дозаказали. За это время мы нашли нового мастера, который за два неполных дня все переделал. Мы заплатили ему ровно столько, сколько должны были отдать прошлому рабочему.













За фуговку эпоксидной затиркой новый работник попросил, по мнению мужа, «дюже», так что финишные работы супруг выполнял сам. Заделал швы, повесил полотенцесушитель, душевую дверь, смеситель, заказал распил на столешницу, шкаф, полки, установил стиральную машину, раковину. Результатом, несмотря на все события, остались довольны. Так мы приобрели не совсем позитивный, но все же опыт.









Вангуя комментарии в стиле «Какие бабки, такие и тапки», скажу, что на стоимости услуги по укладке плитки получилось прилично сэкономить. Да, пришлось буквально стоять над душой мастера и что-то делать самому, но, как говорит муж, сэкономил — заработал. Тем более что впереди еще много работы, и деньги пригодятся.

Услуги отделочников 830 Смеси, фуга, гидроизоляция, грунтовка, блоки, розетка, выключатель, вытяжной вентилятор, гибкие шланги для смесителя, сифон 648 Душевой трап 162 Душевая стойка 248 Дверь для душа 80 Раковина 55 Смеситель 126 Полотенцесушитель 108 Плитка 856 Распил ДСП 255 Натяжной потолок 130 Потолочные светильники 38 Трубы воды и канализации, фитинги, проводка, аренда паяльника 115 Прочие мелочи 140 Итого 3791

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