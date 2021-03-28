Что почитать? Роман, по которому снят сериал «В ее глазах», и еще 8 драм с неожиданной развязкой

Источник материала: Tut.by

Практически все современные сериалы, в том числе и самые нашумевшие, — экранизации давно опубликованных романов. Это относится и к сериалу «Большая маленькая ложь», и к более свежим «Ход королевы», «Отыграть назад», «И повсюду тлеют пожары».

Сейчас же все смотрят новый увлекательный мини-сериал Netflix «В ее глазах». Он также снят по известному одноименному роману Сары Пинборо. Так что у нас есть возможность сравнить две версии этой истории, заявить пресловутое «книга лучше!», а также почитать другие романы с ошеломительными сюжетными поворотами и неожиданными разгадками, в центре которых — женщина.

«В ее глазах», Сара Пинборо

Главная героиня Луиза — разведенная молодая мать, которая воспитывает сына и работает секретаршей в клинике. Неожиданно она попадает в весьма странную ситуацию: мужчина, с которым она знакомится в баре, оказывается ее новым начальником, а его жена — ее новой подругой.

Перед Луизой стоит непростой выбор: отказаться от мужчины, от которого она уже успела потерять голову (тем более что, на первый взгляд, его брак кажется идеальным), или все же решиться построить собственное счастье. Однако чем больше Луиза узнает свою новую подругу, тем более странными кажутся ей эти отношения. Что-то там явно не так.

Сперва роман весьма удачно маскируется под очередную кровавую драму о домашнем насилии. Но автор использовала запрещенный в триллерах прием: подпустила в историю небольшое фантастическое допущение. А это, как известно, позволяет делать с сюжетом всё, что душе угодно. Поэтому надо приготовиться к тому, что финал романа окажется более чем непредсказуемым, и пытаться хотя бы примерно угадать, в чем там дело, совершенно бесполезно.

«Право на месть», Сара Пинборо





Еще один роман Сары Пинборо, но на этот раз безо всякой мистики. Лиза Бакридж — обычная, ничем не примечательная жительница маленького английского городка, в одиночку воспитывающая школьницу-дочь. Но она явно что-то скрывает, иначе почему так упорно отказывается фотографироваться и регистрироваться в социальных сетях?

И все-таки однажды Лиза не убереглась: ее дочь спасла на пляже тонущего мальчика, и ее фото на фоне дочери сразу же попало на первые полосы газет. Лизу узнали. Оказалось, она печально известна тем, что в возрасте одиннадцати лет совершила страшное преступление. Ее коллеги, друзья и знакомые шокированы. Городок взбудоражен.

Конечно, Лиза имеет право на новую жизнь. Но когда это волновало вездесущую общественность, тем более когда речь идет о таком жутком поступке? В целях безопасности Лизу и ее дочь перевозят в новое место и снова дают им новые имена. Однако вскоре дочь исчезает, а вслед за ней — и мать. Способна ли Лиза снова совершить преступление? И виновна ли она в том, за что ей пришлось понести наказание?

«Драгоценная ты», Хелен Монкс Тахар





Главная героиня — Кэтрин Росс на протяжении двадцати лет занимает должность главного редактора делового журнала «Руководитель». Однако журнал на грани разорения, его покупают новые владельцы, которые приходят в издательство со своими правилами и новой сотрудницей — молодой журналисткой Лили, которая, похоже, твердо решила вытеснить Кэтрин из редакторского кресла и не только.

Роман шикарно иллюстрирует противостояние старого и нового мира, «окей, бумеров» и миллениалов. Главной героине 41 год, она только выбралась из глубокой депрессии и слезла с антидепрессантов. У нее кризис среднего возраста, тело начало стареть и выкидывать разные неприятные штуки: кожа постоянно сухая, а волосы на лобке поседели. Жизненных сил еле хватает на то, чтобы делать работу «на отвали», где уж тут новая струя и креатив.

И тут до кучи в ее жизнь врывается молодая красавица — яркая иллюстрация того, что Кэтрин пора завернуться в простыню и ползти на кладбище. Лили пьет огуречную воду вместо кофе, передвигается по городу на велосипеде, вносит в офис правила «новой этики», делая замечания относительно расистских шуточек и харассмента. Ближе к концу роман скатывается в кровавый триллер с мрачными семейными тайнами, но это ничуть не портит впечатление от основой мысли текста — женщине в 41 живется нелегко.

«Последняя миссис Пэрриш», Лив Константин





У Дафны Пэрриш идеальная жизнь: сказочно богатый красавец муж, две чудесные дочери, великолепный загородный дом и собственный благотворительный фонд, чтобы не скучать без дела и не забывать об умершей от тяжелой болезни сестре, в честь которой он и организован.

А вот у Эмбер ничего этого нет, зато алчности и беспринципности — с лихвой. Она завидует Дафне черной завистью и строит тщательно разработанный до мельчайших подробностей план того, как ей занять ее место: самой стать миссис Пэрриш и выставить законную жену из дома.

Сначала мы видим историю глазами Эмбер. Как она тонко действует, как быстро ей удается подобраться к миссис Пэрриш и войти к ней в доверие. Но затем повествование начинает идти от лица Дафны, и внезапно все оказывается не совсем так, как нам казалось вначале. Конечно, опытный глаз сможет разглядеть в первой части истории определенные звоночки, но если не удалось, то поворот сюжета действительно шокирует.

«Жена между нами», Сара Пекканен, Грир Хендрикс

Снова любовно-драматический треугольник, чем-то напоминающий «Последнюю миссис Пэрриш» — так что если она понравилась, то можно смело браться и за этот роман. Счастливый брак, успешный муж, идеальная жена. Однако сказке не вечно длиться — и Ричард выставляет Ванессу из дома ради молодой учительницы детского сада Нелли.

Ванессе приходится переехать к своей старой тетке и устроиться на работу консультантом в дорогой бутик, хотя она сама одета в те же бренды, что и богатые покупательницы, которых вынуждена обслуживать. Она много пьет и пытается следить за молодой невестой Ричарда.

Когда дело касается романов, где всё совсем не так, как кажется на первый взгляд, очень трудно раскрывать подробности: чуть ли не каждое лишнее слово будет спойлером и убьет всю интригу. Но можно сказать, что здесь тоже не обойдется без тотального контроля, домашней тирании и ошеломляющих сюжетных поворотов.

«Теперь ты ее видишь», Хэйди Перкс





Гарриет с мужем и дочерью приезжает в небольшой городок, чтобы начать новую жизнь. Она устраивается работать в школу, где знакомится с одной из самых успешных и популярных мамочек в городе — Шарлоттой. У нее трое детей и, собираясь пойти повеселиться на школьной ярмарке, она предлагает Гарриет, чтобы ее дочь тоже присоединилась к ним. Однако стоило Шарлотте на минуту отвлечься, как дочь Гарриет пропала.

Роман немного напоминает книгу Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь» — из него тоже вышел бы отличный сериал о подругах и мрачной тайне. Шарлотту мучает невыносимое чувство вины: она считает, что потерять чужого ребенка еще хуже, чем своего. Тем временем против нее начинается травля: якобы вместо того, чтобы смотреть за детьми, она сидела в телефоне в фейсбуке. Она чувствует, что от нее отдаляются друзья, Гарриет и вовсе не может ее видеть. Но Гарриет с мужем определенно что-то скрывают. Разгадка, как водится, вывернет все наизнанку.

«Я отпускаю тебя», Клер Макинтош





Несущийся на огромной скорости автомобиль сбивает насмерть пятилетнего мальчика. Автомобиль скрылся, виновника аварии так и не нашли. Мать безутешна. Она не в состоянии справиться с этой трагедией, поэтому бросает в сумку вещи и уезжает в никуда. Ей удается поселиться в маленьком прибрежном городке, в старом доме на отшибе. Вот только она постоянно чего-то опасается и как будто бы ждет, что кто-то ее отыщет. Параллельно два детектива не могут заставить себя положить дело о наезде в архив и в свободное от работы время продолжают его раскручивать.

Хоть интрига здесь и присутствует до самого конца, а некоторые сюжетные повороты заставляют на пару минут захлопнуть книгу, чтобы перевести дух, это трудно назвать детективом. Скорее, очень мощной семейной драмой, в основе которой — домашнее насилие. Примечательно, что часть повествования написана от лица самого домашнего тирана, и это позволяет ненадолго заглянуть в голову к психопату.

«Обладание», Дж. Л. Батлер

Главная героиня — адвокат по разводам Франсин Дей. Ее новый клиент — безупречный красавец, бизнесмен Мартин Джой. Несмотря на все существующие правила и рабочую этику, Франсин не может сдержаться и заводит с клиентом бурный роман. Он клянется ей в любви, но сам зачем-то тайно встречается со своей супругой Донной. Франсин решает за ними проследить. Убедившись, что парочка действительно уединилась в спальне, она напивается так, что не помнит, как добралась домой. На следующий день Донна исчезает, а в ее спальне обнаруживают следы крови.

Самый легкий из подборки, немного напоминающий любовный роман, не брезгующий постельными сценами. Тем не менее ему удается держать читателя в напряжении: жену убили или она намерено скрылась? К этому причастен муж или ничего не помнящая о том вечере Франсин? Которая, кстати, страдает маниакально-депрессивным психозом. И которую, как будто ей и без того мало, шантажирует сосед, осведомленный о ее романе с клиентом и видевший, как она приехала ночью домой, запачканная кровью.

«Лживый брак», Кимберли Белль





Еще одна идеальная и счастливая семья: Айрис и Уилл женаты уже семь лет, но отношения такие, будто в разгар медового месяца. Уилл работает в компьютерной компании, а Айрис — психолог в престижной школе. Однажды утром Уилл улетает на рабочую конференцию во Флориду, а в это же время разбивается самолет, летевший в Сиэтл. Неожиданно выясняется, что по необъяснимой причине муж Айрис летел именно на этом рейсе.

К непередаваемому шоку от новости про смерть мужа добавляется непонимание и тревога на тему того, почему Уилл ее обманул и что он делал на пути в Сиэтл. Для поддержки Айрис к ней незамедлительно приезжают ее родители и брат, который помогает ей начать потихоньку распутывать этот клубок лжи. И чем больше они тянут за эту ниточку, тем больше неожиданных сюрпризов открывается. Теперь Айрис вообще не понимает, за кем она столько лет была замужем и какие тайны ей еще предстоит узнать.