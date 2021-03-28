Секрет идеальных смоки айс, как в салоне. Показываем, как сделать их дома с помощью всего двух продуктов

Источник материала: Tut.by

Смоки айс — один из самых сложных макияжей для непрофессионалов. Все девушки хотят попробовать, но боятся выглядеть, как пожилой гот. Мы решили развеять ваши сомнения и показать, что сделать смоки дома не так уж и сложно. Ведь для макияжа самих глаз вам понадобится всего два продукта: карандаш и тени (в нашем случае — бронзер). Заинтересовали? Тогда читайте дальше, там все по пунктам.

Елена ПротасРуководитель салона красоты «Две кисточки» Руководитель

— Сначала мы оформим лицо, а затем перейдем к самим смоки, — комментирует визажист и преподаватель в сфере красоты Елена Протас.





В качестве тонального крема мы выбрали новинку — увлажняющий тональный крем Estee Lauder Hydra Rescue SPF 45 b. Нанесли его спонжем от Shik.





Не забудьте смочить спонж и хорошо отжать перед использованием, иначе он впитает в себя всё тональное средство.





Нанесем бронзер на скулы и виски для рельефа и эффекта загара на лице. Для модели мы использовали бронзер Catrice.





Этот этап освежил лицо, сделал его отдохнувшим.





Далее переходим глазам. Для основы смоки айc нам понадобится стойкий гелевый карандаш Relous Pro и кисточка для растушевки той же линейки.

4. Наносим карандаш на межресничку и прорисовываем им же контур вдоль ресниц верхнего века. Далее растушевываем кистью карандаш, как показано на фото. Не выходим за пределы подвижного века.







5. Далее нам понадобится бронзер и кисть Relouis Pro 5. Закрепляем растушеванный карандаш и уводим бронзер в складку века. Повторяем все то же самое с нижним веком, но для закрепления карандаша на нижнем веке используем кисть поменьше — Relouis Pro Pencil Brush.

Наносим тушь Shik на ресницы, губы оформляем карандашом.







Макияж готов!





Не так уж и сложно, согласитесь: разумеется, вы можете выбрать тот бренд карандаша и теней/бронзера, который уже прописался в вашей косметичке.

До и после:



