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Секрет идеальных смоки айс, как в салоне. Показываем, как сделать их дома с помощью всего двух продуктов
Источник материала: Tut.by
Смоки айс — один из самых сложных макияжей для непрофессионалов. Все девушки хотят попробовать, но боятся выглядеть, как пожилой гот. Мы решили развеять ваши сомнения и показать, что сделать смоки дома не так уж и сложно. Ведь для макияжа самих глаз вам понадобится всего два продукта: карандаш и тени (в нашем случае — бронзер). Заинтересовали? Тогда читайте дальше, там все по пунктам.
— Сначала мы оформим лицо, а затем перейдем к самим смоки, — комментирует визажист и преподаватель в сфере красоты Елена Протас.
Не забудьте смочить спонж и хорошо отжать перед использованием, иначе он впитает в себя всё тональное средство.
Этот этап освежил лицо, сделал его отдохнувшим.
4. Наносим карандаш на межресничку и прорисовываем им же контур вдоль ресниц верхнего века. Далее растушевываем кистью карандаш, как показано на фото. Не выходим за пределы подвижного века.
5. Далее нам понадобится бронзер и кисть Relouis Pro 5. Закрепляем растушеванный карандаш и уводим бронзер в складку века. Повторяем все то же самое с нижним веком, но для закрепления карандаша на нижнем веке используем кисть поменьше — Relouis Pro Pencil Brush.
Макияж готов!
Не так уж и сложно, согласитесь: разумеется, вы можете выбрать тот бренд карандаша и теней/бронзера, который уже прописался в вашей косметичке.
До и после:
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Секрет идеальных смоки айс, как в салоне. Показываем, как сделать их дома с помощью всего двух продуктов
Смоки айс - один из самых сложных макияжей для непрофессионалов. Все девушки хотят попробовать, но боятся выглядеть, как пожилой гот. Мы решили развеять ваши...
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