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Журналистов отпустили из милиции

28.03.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича отпустили из милиции, говорится в телеграм-канале издания в субботу.

"Главный редактор "Нашей Нівы" Егор Мартинович на свободе. Но с двумя протоколами: за неподчинение и участие в незаконном массовом мероприятии", - уточнили в издании, пишет interfax.by

Несколькими часами раньше из милиции отпустили редакторов TUT.BY Галину Уласик и Анну Калтыгину, а также журналиста "Нашей Нівы" Катерину Карпицкую и фотографа "Нашей Нівы" Надежду Бужан.



Как сообщалось, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста. 
В Минске были задержаны 5 журналистов: редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович, репортер Катерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан. 
 
Теги: Минск
 
 
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Главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича отпустили из милиции, говорится в телеграм-канале издания в субботу.
 
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