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Журналистов отпустили из милиции
Источник материала: Партизан
Главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича отпустили из милиции, говорится в телеграм-канале издания в субботу.
"Главный редактор "Нашей Нівы" Егор Мартинович на свободе. Но с двумя протоколами: за неподчинение и участие в незаконном массовом мероприятии", - уточнили в издании,
Несколькими часами раньше из милиции отпустили редакторов TUT.BY Галину Уласик и Анну Калтыгину, а также журналиста "Нашей Нівы" Катерину Карпицкую и фотографа "Нашей Нівы" Надежду Бужан.
Как сообщалось, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста.
В Минске были задержаны 5 журналистов: редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович, репортер Катерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан.
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Главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича отпустили из милиции, говорится в телеграм-канале издания в субботу.
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