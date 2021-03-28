Журналистов отпустили из милиции

пишет interfax.by "Главный редактор "Нашей Нівы" Егор Мартинович на свободе. Но с двумя протоколами: за неподчинение и участие в незаконном массовом мероприятии", - уточнили в издании,interfax.by





Несколькими часами раньше из милиции отпустили редакторов TUT.BY Галину Уласик и Анну Калтыгину, а также журналиста "Нашей Нівы" Катерину Карпицкую и фотографа "Нашей Нівы" Надежду Бужан.













Как сообщалось, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста.

Минске В были задержаны 5 журналистов: редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Уласик, главный редактор газеты "Наша Ніва" Егор Мартинович, репортер Катерина Карпицкая и фотограф Надежда Бужан.







