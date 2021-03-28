Протестов - нет, задержанные - есть. В Минске в милицию попало более 200 человек

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пишет thinktanks.by Анонсированный 27 марта «первый протест белорусской весны» не состоялся. Людей превентивно задерживали на подступах к площади Бангалор и инкриминировали им участие в массовых акциях,thinktanks.by





Как сообщила пресс-служба МВД, во всех регионах Беларуси не было зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия.





«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске , некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства», - сообщил телеграм-канал МВД.





В то же время телеграм-канал «Списки задержанных» сообщил о более 200 задержаниях только в Минске.





По свидетельствам очевидцев, людей задерживали далеко от площади Бангалор, где оппозиция планировала акцию протеста. Одной из причин задержания, являлось, например, нежелание предъявить для проверки мобильный телефон и ознакомить с подпиской на телеграм-каналы.