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Протестов - нет, задержанные - есть. В Минске в милицию попало более 200 человек
Источник материала: Партизан
Анонсированный 27 марта «первый протест белорусской весны» не состоялся. Людей превентивно задерживали на подступах к площади Бангалор и инкриминировали им участие в массовых акциях.
фото tut.by
Анонсированный 27 марта «первый протест белорусской весны» не состоялся. Людей превентивно задерживали на подступах к площади Бангалор и инкриминировали им участие в массовых акциях,
Как сообщила пресс-служба МВД, во всех регионах Беларуси не было зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия.
«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства», - сообщил телеграм-канал МВД.
В то же время телеграм-канал «Списки задержанных» сообщил о более 200 задержаниях только в Минске.
По свидетельствам очевидцев, людей задерживали далеко от площади Бангалор, где оппозиция планировала акцию протеста. Одной из причин задержания, являлось, например, нежелание предъявить для проверки мобильный телефон и ознакомить с подпиской на телеграм-каналы.
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Анонсированный 27 марта «первый протест белорусской весны» не состоялся. Людей превентивно задерживали на подступах к площади Бангалор и инкриминировали им...
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