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Леди Гаге - 35: топ-5 лучших клипов певицы
28.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
28 марта одна из самых ярких американских певиц и актрис нашего времени - Леди Гага отмечает свой 35-й день рождения.
Гага попала в музыкальный мир в 19 лет, бросив учебу и заверив отца-итальянца, что в случае провала вернется в колледж. И ее желание сбылось, хоть и не сразу.
Сначала юную певицу в леопардовом костюме и c наэлектризованной прической называли эпатажной и попсовой. Найти свой путь она смогла благодаря своим кумирам - Боуи и Меркьюри. После Гага не раз признавалась журналистам, что именно благодаря великим исполнителям осознала, что можно иметь вычурный образ, но при этом делать качественную музыку.
Но не только это важно для певицы: ее наряды и имидж можно назвать произведением искусства. Тоже самое касается и клипов певицы - роскошных, фантастических и точно популярных.
В 35-й день рождения певицы Sputnik предлагает пересмотреть самые просматриваемые и незабываемые клипы Леди Гаги и вспомнить, почему весь мир пал к ее ногам певицы.
Bad Romance
Poker Face
Alejandro
Applause
Judas
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Шесть статуэток "Грэмми", "Оскар", выступление на инагурации Джо Байдена и звание одной из главных знаменитостей современности - все это о непревзойденной Гаге.
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