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Леди Гаге - 35: топ-5 лучших клипов певицы

28.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

28 марта одна из самых ярких американских певиц и актрис нашего времени - Леди Гага отмечает свой 35-й день рождения.

Гага попала в музыкальный мир в 19 лет, бросив учебу и заверив отца-итальянца, что в случае провала вернется в колледж. И ее желание сбылось, хоть и не сразу.

Сначала юную певицу в леопардовом костюме и c наэлектризованной прической называли эпатажной и попсовой. Найти свой путь она смогла благодаря своим кумирам - Боуи и Меркьюри. После Гага не раз признавалась журналистам, что именно благодаря великим исполнителям осознала, что можно иметь вычурный образ, но при этом делать качественную музыку.

Но не только это важно для певицы: ее наряды и имидж можно назвать произведением искусства. Тоже самое касается и клипов певицы - роскошных, фантастических и точно популярных.

В 35-й день рождения певицы Sputnik предлагает пересмотреть самые просматриваемые и незабываемые клипы Леди Гаги и вспомнить, почему весь мир пал к ее ногам певицы.

Bad Romance

Poker Face

Alejandro

Applause

Judas

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Шесть статуэток "Грэмми", "Оскар", выступление на инагурации Джо Байдена и звание одной из главных знаменитостей современности - все это о непревзойденной Гаге.
 
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