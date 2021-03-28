Латынина: «Вот представьте себе, что этот наш маньяк, который посадил уже целую страну»

Источник материала: Салiдарнасць

Международный обозреватель посмотрела интервью Собчак со «скопинским маньяком» и провела параллели.





— Первое: если вам страшно всё это смотреть, смотрите это всё как интервью с диктатором, — рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы . — Просто сравните этого человека с диктатором — маньяка, который запер двух девочек в подвале, сравните его с диктатором, который запер в подвале целую страну, потому что он понимает, что никто ему добровольно не даст.

И вот этот удивительный маньяк, этот полный социопат, у которого полное отсутствие понимания, что он делает что-то плохое. Полная уверенность в своей правоте. Слушайте, да она характерна что для чекистов, что для маньяков.

И вот еще странно, что этот человек рассказывает, как он хорошо сделал девочкам в подвале, как он им там краски покупал, что он не пугал их иностранными агентами, которые сейчас будут пытаться достать их из скрепоносного подвала, где им было так хорошо.

Вы прикиньте, у него ничего не получалось с женщинами. А тут две молодые девочки в подвале. Захочет — принесет еду, захочет — нет. Трусики захочет — выдаст. А если менструация — то не выдаст. Тратиться ни них… Вот просто перепишите это на диктатора. И когда он рассказывает, как он оказался заложником ситуации, и что это он страдал, а не они страдали. И что он и краски покупал и даже в дом их сводил, и свое бабло на них тратил, а мог ведь не тратить.

По мне вообще так Бастрыкин и Патрушев должны срочно запретить это видео за то, что оно совершенно страшные вещи раскрывает о механизме власти. То, что творится в голове у человека, который каким-то способом получил власть (в данном случае над двумя девочками), — вот Александр Глебович Невзоров остроумно сказал в ответ на вопрос , можно ли платить маньякам за интервью, что мы им платим и НДС и подоходный налог.

А я вам так добавлю. Обратите внимание, как жалко звучит ложь и как жалко звучит социопат, когда он занимает низкий порядок на общественной лестнице, и когда кроме его лжи нет никакого другого человека, который за него эту ложь произносит. И нету способа сделать из этой лжи идеологию или религию.

Ну, вот представьте себе, что этот наш маньяк, который посадил уже целую страну, а не девочек, что у него много бабла, что у него есть какая-нибудь Маргарита Симоньян, ольгинские тролли. Сразу обратите внимание, как уже по-другому будут звучать его слова и как много оправданий можно ему придумать.

Сразу можно представить дело в другом свете, что он не случайно держал девочек в подвале, а для того, чтобы оборонять их духовные устовы, потому что вдруг выйдешь из подвала — там, понимаете, агенты Запада, которые ищут, как дестабилизировать ситуацию в селе Чемодановка, с своими деньгами. И вообще он не насиловал этих девочек, он о них заботился, он разрешал учить английский. Он покупал им краски. Они сами, добровольно пришли в этот подвал.

Как вы думаете, если бы этот человек обладал большой властью, сколько бы нашлось свидетелей порассуждать о том, что они сами, добровольно пришли в подвал и сколько времени нужно каким-нибудь ольгинским троллям, чтобы превратить этот кейс просто в образец любви.