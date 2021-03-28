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Теплая воздушная масса накрыла страну
Источник материала: Навiны
В воскресенье погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно выпадут осадки. Ветер южный с переходом на западный умеренный.
Температура воздуха в регионах:
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В воскресенье погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
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