Теплая воздушная масса накрыла страну

В воскресенье погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.



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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно выпадут осадки. Ветер южный с переходом на западный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

Брест +8..+10°C;

Витебск +10..+12°C;

Гомель +12..+14°C;

Гродно +7..+9°C;

Могилев +11..+13°C;

Минск +6..+8°C.