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Теплая воздушная масса накрыла страну

28.03.2021 09:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

Теплая воздушная масса накрыла страну
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно выпадут осадки. Ветер южный с переходом на западный умеренный.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +8..+10°C;
  • Витебск +10..+12°C;
  • Гомель +12..+14°C;
  • Гродно +7..+9°C;
  • Могилев +11..+13°C;
  • Минск +6..+8°C.

 

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В воскресенье погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
 
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