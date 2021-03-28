Что произошло с валютой

Прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .



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«Тройка» добавила:

доллар — 0,0291 пункта (с 2,5971 до 2,6262 белорусского рубля);

злотый — 0,0008 пункта (с 6,6816 до 6,6824 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — 0,0235 пункта (с 9,3641 до 9,3876 белорусского рубля за 100 гривен).

В свою очередь две валюты потеряли:

евро — 0,0035 пункта (с 3,0978 до 3,0943 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0416 пункта (с 3,5066 до 3,465 белорусского рубля за 100 российских).

Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:

евро -0,0136 пункта;

доллар -0,0205 пункта;

российский рубль -0,0604 пункта;

злотый -0,0173 пункта;

гривна +0,0142 пункта.