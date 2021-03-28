Когда цены на видеокарты станут нормальными? (видео)

Источник материала: Onliner Офисный компьютер может прекрасно работать и на встроенном в процессор графическом ускорителе. Но для геймеров этого недостаточно. В докризисные годы видеокарта стоила примерно половину от сборки нового компьютера, но сейчас из-за бума криптовалют за них просят неадекватно много. Мало того что свежее поколение видеокарт Nvidia 3000-й серии стоит в два-три-четыре раза больше номинала, так и старые поколения заметно прибавили в цене. На это накладываются и эффекты пандемии: дефицит производственных мощностей, удаленка и высокий спрос на железо, нарушение логистических связей и цепочек поставок. Все звезды сошлись, чтобы посильнее втащить геймерам в этом году.

Все началось со всем известного вируса, который в прошлом году посадил полмира под замок в квартиры. Удаленная работа и учеба спровоцировали как рост спроса на железо всех сортов, так и дефицит производственных мощностей. Не обошла стороной эта беда и Китай, сборочный цех всего мира, а также многие восточноазиатские страны и тамошние заводы. В итоге сегодня мы имеем дефицит железа, и особенно остро это видно по видеокартам, менее остро, но показательно — по игровым консолям нового поколения.

Однако жесточайший дефицит видеокарт вызван прежде всего очередной волной бума криптовалют. С осени активно растет курс биткоина к доллару.





Да, биткоины уже давным-давно никто не майнит с помощью видеокарт. Существуют специализированные и более эффективные устройства — так называемые «асики» (ASIC). А майнингом биткоина занимаются уже далеко не энтузиасты, а целые корпорации.

Но бум биткоина, в свою очередь, стимулирует интерес к менее значительным криптовалютам. Эфир год назад стоил около $100, сейчас он дорос до $1,5 тыс. и пытается пробить $2 тыс.

Доходность майнинга на видеокартах

В результате сроки окупаемости графических карт в майнинге снизились до нескольких месяцев. Конечно, многое зависит от курсов криптовалют. Они довольно волатильны и всего за сутки могут изменяться на десятки процентов. Также на окупаемость влияют цены на электричество, закупочные цены видеокарт, затраты на их обслуживание, покупку дополнительного оборудования и так далее.

Благодаря сайту f2pool можно прикинуть, как долго будет окупаться связка из восьми видеокарт RTX 3080. Конечно, тут много неучтенных факторов, сферические расчеты в вакууме, но…

По данным на 26 марта, майнинг эфира на такой связке приносит $60 в сутки. В месяц это около $1800 минус электричество. Рекомендованная цена на RTX 3080 — $700. Понятно, что по такой цене в рознице ее не найти, но майнеры и не покупают их по одной. Они «затариваются» оптом, большими партиями, сотнями штук. Поставщик остается доволен ценой сделки, а майнер — тем сроком, за который все окупится. Проигрывают разве что геймеры по всему миру, которые глядят на одиночные видеокарты по заоблачным ценам и грустят. А больше ничего им и не остается.





Попытки исправить ситуацию

Компания Nvidia делает вид, что пытается развести майнеров и геймеров по разным углам, оставаясь хорошей как для первых, так и для вторых. На последние видеокарты компания обещала установить специальные ограничители, которые снизят эффективность добычи криптовалюты, но не скажутся на игровой производительности. Однако эксперимент провалился, защиту сломали.

Теперь Nvidia хочет выпускать специализированные процессоры, предназначенные для майнинга эфира, которые будут бесполезны для геймеров: они не будут оснащены видеовыходом, позволяющим подключить карту к монитору. Но, во-первых, пока срок окупаемости видеокарт для майнеров составляет всего несколько месяцев, мало шансов, что они переключатся на специализированные решения и откажутся от возможности майнить еще больше с помощью видеокарт. Во-вторых, видеокарты, если (когда?) криптовалютный рынок снова лопнет, проще продать на вторичном рынке под видом «муха не сидела, в шахтах не работала». И в-третьих, Nvidia не может по щелчку пальцев удвоить производственные мощности, чтобы делать видеокарты для геймеров и параллельно выпускать решения для майнеров: одно будет мешать другому. Ситуация никак не изменится, а видеокарты могут оказаться в еще большем дефиците.

Рынок майнинга — это как пустыня, готовая поглощать всю влагу, которая капает на песок. Что говорить, если особенно отчаянные «шахтеры» на хайпе скупают даже игровые ноутбуки, чтобы добывать криптовалюту. Криптовалютная лихорадка охватила всех, майнят все, что движется, а если оно и не движется, то толкают и майнят.

Прошлый кризис

С дефицитом видеокарт мир сталкивается не в первый раз. Летом 2017 года мы переживали схожую криптолихорадку, видеокарт на рынке практически не было, а те, что появлялись, мгновенно скупались по любой цене криптовалютными «шахтерами». Тогда буквально за пару месяцев биткоин подорожал более чем на 200%, а эфир — в 24 раза.

«Кирки» для их добычи также подорожали и практически исчезли из свободной продажи. Майнеры сотнями скупали видеокарты у поставщиков, перехватывая на подлете к розничным магазинам.

Но ведь тот кризис 2017 года в итоге рассосался, и даже относительно быстро. Криптовалютный пузырь лопнул, на вторичные рынки посыпались «шахтерские» видеокарты, производители сообщали о наступившем кризисе перепроизводства и затоваривании складов.

Прогнозы

Что будет дальше, когда весь этот бред закончится и серьезные дядьки с большими криптовалютными котлетами наконец дадут нам опять поиграть в игрушки? Проблеска хороших новостей на горизонте, к сожалению, нет. В конце прошлого года эксперты предполагали, что дефицит рассосется к середине 2021 года. Но вот мы уже заканчиваем первый его квартал, а эксперты лишь ухудшают свои прогнозы.

По данным источников DigiTimes в цепи поставок комплектующих, недостаток видеокарт продлится минимум до третьего квартала этого года. То есть видеокарты по рекомендованным ценам появятся не раньше осени.

Что это значит для геймеров? Приобрести видеокарту сегодня способны только самые отчаянные, преданные и богатые адепты игры на персональных компьютерах. Подавляющему большинству обычных игроков приходится откладывать покупку и копить деньги. Но далеко не факт, что за накопленное к концу года можно будет приобрести достойную видеокарту.

Масла в огонь подливают такие деятели, как Илон Маск. Его Tesla решила вложить $1,5 млрд в биткоин следом за такими пионерами, как PayPal, MicroStrategy и Square. К тому же Tesla пообещала начать продажи автомобилей за биткоины. Все эти телодвижения легализуют не только биткоин, но и другие криптовалюты в сознании инвесторов и майнеров. Они верят, что их вложения могут оказаться выигрышными не только в краткосрочной перспективе, пока гипотетический пузырь не лопнет, как в 2018 году, но и в долгосрочной.

Однако никто не в силах точно сказать, вырастет биткоин до $300 тыс. или уже завтра обвалится до $4—5 тыс. — на уровень, на котором он и барахтался между первой и второй волнами популярности. Кажется, от этого падения во многом и будет зависеть оптимизм и энтузиазм добытчиков альтернативных криптовалют с использованием видеокарт. Как надолго затянется эта постапокалиптичная зима для геймеров и цветущая весна для майнеров, сказать невозможно.

Возможно сказать лишь то, что с более широким внедрением вакцин и возвращением к нормальной жизни один из факторов дефицита видеокарт рассосется, заводы заработают в полную мощь и к концу года смогут удовлетворить весь отложенный спрос геймеров на видеокарты.

Но в целом 2021 год в этом плане выглядит неопределенным и крайне удручающим.

Шанс для консолей

Это был бы идеальный год для Microsoft и Sony: они могли бы предложить компьютерным игрокам доступную альтернативу. Рекомендованная цена на приставки Xbox и PlayStation нового поколения оказывается вполне вкусной для того, чтобы оставаться на гребне игровой индустрии.

Но беда в том, что эти приставки сейчас примерно в таком же дефиците. Цены на них также выше рекомендованных, хотя и не настолько, как на видеокарт — до ×2 не доходит. В ноябре мне удалось приобрести Xbox Series X официально. Покупка обошлась мне в 1565 белорусских рублей. Сейчас с рук или из магазина можно взять нераспакованную консоль на $100—200 дороже. Да, это неприятно, но в сравнении с ситуацией вокруг видеокарт не смертельно.

Однако производители приставок не смогут воспользоваться идеальным моментом, пока компьютерные игроки находятся в раздумьях и сомнениях. Источники Bloomberg в феврале говорили, что дефицит консолей в свободной продаже может затянуться до конца 2021 года.

Приставки собирают на базе чипов AMD, а их производством занимаются заводы компании TSMC, которая испытывает недостаток мощностей.

Недавно в новостях прошел слушок, что AMD планирует на 80% увеличить заказы у TSMC. Мол, Apple освободит производственные линии 7-нанометровых чипов и перейдет на 5-нанометровый техпроцесс, а высвобожденные ресурсы можно будет передать под нужды AMD. Это дает надежду, что и консолей станут выпускать больше. Все-таки в этом заинтересованы сразу три крупные компании: Microsoft, AMD и Sony, — а также геймеры.

В общем, 2021 год для геймеров будет сложным. Остается дистанцироваться от этого и попытаться получать удовольствие от того, что есть.