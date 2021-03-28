Жесткие задержания протестующих прошли в Великобритании

Источник материала: ОНТ

Кадры из Бристоля поднимают очередную волну недовольства британцев. В сети появилось видео, где полицейские жестко избили протестующего, когда тот лежал на земле.

А на другом видео момент агрессивного обращения с журналистом британской Mirror. Один из стражей порядка сильно толкнул его, хотя он представился сотрудником СМИ. Кадры зафиксировали, как на журналиста замахиваются дубинкой.

Премьер-министр Борис Джонсон накануне осудил действия протестующих и поддержал силовиков.

Фото: Pixabay

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