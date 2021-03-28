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Ученые выявили снижающую иммунитет пищевую добавку

28.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые выявили снижающую иммунитет пищевую добавку

Исследователи из Environmental Working Group выявили наиболее распространенную пищевую добавку, употребление которой может снижать иммунитет человека. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Как оказалось, негативный эффект на иммунную систему оказывает употребление третичного бутилгидрохинона, или Е319, который активно используется в производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего.

Исследователям удалось установить, что присутствие данного вещества в рационе приводит к снижению иммунитета и даже способно влиять на эффективность вакцин. Кроме того, добавка может вызывать аллергию на пищу.

В связи с этим исследователи указывают на необходимость пересмотра существующих стандартов пищевого производства, так современное регулирование использования пищевых добавок явно не учитывает последних научных данных относительно их влияния на здоровье человека.

Фото: Pixabay 

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Исследователи из Environmental Working Group выявили наиболее распространенную пищевую добавку, употребление которой может снижать иммунитет человека. Об...
 
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