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Нидерланды потратили 5,5 млн евро на подавление антиковидных протестов

28.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нидерланды потратили 5,5 млн евро на подавление антиковидных протестов

Антиковидные ограничения выводят на улицы людей во всем мире. А Нидерланды подсчитали сумму, которая потрачена на подавление протестов. 

Так, только в столице – Амстердаме – на эти цели выделено более 5,5 миллионов евро. С середины января правоохранители более десятка раз привлекались к наведению порядка во время акций на Музейной площади, где протестующие вели себя агрессивно. Чтобы усмирить толпу, применялись водометы, дубинки и слезоточивый газ. В полиции отметили, что сотрудников отрывали от расследования преступлений, работы в патрульных бригадах, оказания экстренной помощи.

Фото: Pixabay

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Антиковидные ограничения выводят на улицы людей во всем мире. А Нидерланды подсчитали сумму, которая потрачена на подавление протестов.  Так, только в столице –...
 
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