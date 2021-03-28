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Нидерланды потратили 5,5 млн евро на подавление антиковидных протестов
Источник материала: ОНТ
Антиковидные ограничения выводят на улицы людей во всем мире. А Нидерланды подсчитали сумму, которая потрачена на подавление протестов.
Так, только в столице – Амстердаме – на эти цели выделено более 5,5 миллионов евро. С середины января правоохранители более десятка раз привлекались к наведению порядка во время акций на Музейной площади, где протестующие вели себя агрессивно. Чтобы усмирить толпу, применялись водометы, дубинки и слезоточивый газ. В полиции отметили, что сотрудников отрывали от расследования преступлений, работы в патрульных бригадах, оказания экстренной помощи.
Фото: Pixabay
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Антиковидные ограничения выводят на улицы людей во всем мире. А Нидерланды подсчитали сумму, которая потрачена на подавление протестов. Так, только в столице –...
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