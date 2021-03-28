Принц Уильям получил «титул» самого сексуального лысого мужчины в мире

Будущего наследника британского престола, герцога Кембриджского принца Уильяма назвали самым сексуальным лысым мужчиной в мире. об этом пишет издание The Mirror.





Исследователи из компании Longevita проанализировали статьи и блоги через запросы в Google. Они выяснили, что слово «сексуальный» встречается в сочетании с упоминанием наследника британской короны 17,6 млн раз.





На втором месте Майк Тайсон. Его называли сексуальным 8,8 млн раз.





В пятерку лучших также вошли актер Джейсон Стэтхэм, легендарный баскетболист Майкл Джордан и музыкант Питбуль.





В остальной части топ-10 доминировали герои спорта или кино.





Опрос был проведен для косметической хирургической фирмы Longevita, в которой говорится: «Интернет — отличное место, чтобы узнать мнение об общественных деятелях».





Напомним, бельгийский психолог и сексолог Каат Боллен отказалась от лицензии после того, как коллеги осудили ее из-за откровенного контента в соцсетях.



