Самый зеленый район Беларуси - Витебская область. На одного белоруса приходится почти 1 га леса

По данным Белстата, более 9 млн га территории страны — это леса. При этом лесных угодий становится все больше. Так только за последние 10 лет площадь лесного фонда в стране увеличилась на 188 тыс. га.

Самый зеленый район Беларуси находится в Витебской области – лесами покрыто больше 70 % территории Россонщины. На втором месте – Наровлянский и Лельчицкий районы Гомельской области.





В целом же в Гомельской области лесами покрыто около половины территории – 46,6 % страны, на втором месте – Витебская область.









пишет minsknews.by В Белстате также отметили, что более 90 % лесных угодий Беларуси сертифицированы в соответствии с международными схемами, а на одного белоруса приходится почти 1 га леса,minsknews.by



