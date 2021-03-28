ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый зеленый район Беларуси - Витебская область. На одного белоруса приходится почти 1 га леса

28.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Такую информацию опубликовал Национальный статистический комитет республики.

По данным Белстата, более 9 млн га территории страны — это леса. При этом лесных угодий становится все больше. Так только за последние 10 лет площадь лесного фонда в стране увеличилась на 188 тыс. га.
Самый зеленый район Беларуси находится в Витебской области – лесами покрыто больше 70 % территории Россонщины. На втором месте – Наровлянский и Лельчицкий районы Гомельской области.

В целом же в Гомельской области лесами покрыто около половины территории – 46,6 % страны, на втором месте – Витебская область.


В Белстате также отметили, что более 90 % лесных угодий Беларуси сертифицированы в соответствии с международными схемами, а на одного белоруса приходится почти 1 га леса, пишет minsknews.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Такую информацию опубликовал Национальный статистический комитет республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Януш о натурализации: «Отношусь отрицательно. В сборной любого вида спорта должны выступать люди, родившиеся и выросшие на этой земле»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by