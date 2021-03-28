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Януш о натурализации: «Отношусь отрицательно. В сборной любого вида спорта должны выступать люди, родившиеся и выросшие на этой земле»

28.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Беларуси Николай Януш поделился мнением о натурализации в хоккее, прикрепив публикацию Tribuna.com, где сообщается о том, что по словам генменеджера минского «Динамо», еще четыре легионера клуба могут получить беларусские паспорта.

«Каждый раз видя такую новость, я вспоминаю слова одного хоккейного специалиста, которые были сказаны в начале 2000-х по телевизору, когда только начинали строить ледовые дворцы в нашей стране. «Сейчас мы построим арены, создадим на их базе спортивные школы и максимум через 10 лет у нас будет большой выбор игроков для нашей национальной сборной». Прошло 10 лет, и они начали раздавать паспорта канадцам перед домашним чемпионатом мира! Сейчас уже прошло 20 лет с тех времен, но большого выбора игроков мирового класса так и не появилось.

В эту тему я вспоминаю анекдот с сайта tut.by, который я прочитал очень давно.

У мужчины спрашивают:

– Почему вы не смотрите новости по телевизору?

– А зачем? Разве там есть, что-то новое? Если я включу телевизор через 10 лет, например, то там будут те же люди, говорить тоже самое, и опять в будущем времени.

Но мой пост не об этом, а о теме натурализации спортсменов. Лично я к этому отношусь отрицательно. Я думаю, что в национальной сборной любого вида спорта должны выступать люди, родившиеся и выросшие на этой земле. Выходя на игру, понимать, что ты играешь за свою страну, людей, которые живут в этой стране, а не выходить на игру, как на работу. Это совсем разные вещи, разная мотивация. А мотивация, в любом деле, это главная причина успеха!

Хотя может я не прав и наши хоккейные школы еще вырастят хороших игроков. Последние годы я не особо внимательно следил за нашим хоккеем и не могу знать тенденции его развития, хотя моя любимая национальная сборная с самого детства была именно хоккейная. Наверное, период ухода из нее моего кумира на все времена Андрея Мезина и стал отправной точкой к потере внимания к беларусскому хоккею.

Сейчас я сам регулярно играю в хоккей, играю для души, для удовольствия! Это была моя давняя мечта, но пока я был профессиональным футболистом, то не мог себе позволить рисковать своим здоровьем, а сейчас радуюсь каждой возможности выйти на лед», – написал Януш.
 
Теги: Новости
 
 
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Бывший форвард «Шахтера» и сборной Беларуси Николай Януш поделился мнением о натурализации в хоккее, прикрепив публикацию Tribuna.com, где сообщается о том, что по...
 
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