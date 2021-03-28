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Фотофакт: в Петриковском районе разлилась Припять - кому весна, а водителям - проблемы
Источник материала: Партизан
В Петриковском районе река Припять вышла из берегов и подтопила проезд от деревни Вышелов до паромной переправы у деревни Снядин. Проехать там пока можно, но с трудом и не всем.
фото Белта
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В Петриковском районе река Припять вышла из берегов и подтопила проезд от деревни Вышелов до паромной переправы у деревни Снядин. Проехать там пока можно, но с...
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