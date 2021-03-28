Юрий Дракохруст: Сказать, что всё задавлено, зачищено и затихло, нельзя

Власти явно побаивались Дня Воли. Интенсивно тренировали силовиков. Суды лепили в последние недели показательно суровые приговоры участникам еще прошлогодних протестов. Было анонсировано ужесточение уголовного законодательства. 25 и 27 марта столица была запружена людьми в форме, тихарями, водометами, автозаками и прочей спецтехникой. И это дало эффект.





Внешне дело выглядит вроде бы так, что протесты Лукашенко задавил. Да, жестоко, озлобив многих белорусов, дико поругавшись с демократической частью мира, но — задавил. Или не совсем?





комментарии для Naviny.by он отметил, что 25–27 марта наблюдались «разнообразные формы демонстраций» — фейерверки, вывешивание БЧБ-флагов, локальные акции во дворах, «а кто-то попробовал выйти и на Бангалор». «Сказать, что всё задавлено, зачищено и затихло, нельзя», — считает политический аналитик Юрий Дракохруст. Вдля Naviny.by он отметил, что 25–27 марта наблюдались «разнообразные формы демонстраций» — фейерверки, вывешивание БЧБ-флагов, локальные акции во дворах, «а кто-то попробовал выйти и на Бангалор».





При этом аналитик подчеркивает, что День Воли всегда был пиком протестной активности. Поскольку на этот раз все оказалось скромно, то «прогноз по тренду» следующий: «Скорее всего, и вся весна будет такой».





Впрочем, собеседник оговаривается: в прошлом году практически никто не предвидел, что в августе грянут такие мощные протесты.





Почему сейчас белорусы предпочли не выходить? Эксперт видит две главные причины: во-первых, власти запугали, во-вторых, дает о себе знать фактор усталости: «Общественный порыв, общественный драйв не может держаться на высоком уровне очень долго». После мощного прошлогоднего прилива сейчас наступило время политического отлива, считает Дракохруст.





По мнению Дракохруста, новый всплеск протестной активности могут вызвать не только электоральные кампании, но и экономические провалы властей.





Кроме того, отмечает аналитик, трудно оценить, «какой силы шок испытала в прошлом году система власти, система государственного управления и насколько она сегодня хрупка и слаба». Он напоминает, что в ходе перестройки в СССР дело не выглядело так, что «народ восстал и скинул власть коммунистов» — советская система «рассыпалась сама изнутри, рассыпалась как бы в каждой точке».





Эксперт не исключает, что прошлогодние события очень сильно подорвали, расшатали систему Лукашенко и стали «прологом ее дальнейшей деструкции». И ее разрушение может произойти неожиданно — толчком могут стать, например, беспорядки на экономической почве.







