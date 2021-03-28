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У силовиков и госпропагандистов могут появиться телохранители, а если нужно будет — им изменят внешность

28.03.2021 09:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У силовиков и госпропагандистов могут появиться телохранители, а если нужно будет — им изменят внешность
Фото: TUT.BY
У силовиков и государственных журналистов, которые «действуют в интересах страны», могут появиться телохранители. Такую меру планируют включить в закон о гособороне, заявил в эфире «Беларусь 1» заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов.

По словам Александра Рахманова, предполагается, что по решению МВД на этих людей будет распространяться дополнительная защита, «которая позволит уберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств».

Представитель Совбеза отметил, что в законе предусмотрены различные меры, «начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их сведений», а также изменение внешности.

Закон о гособороне был принят в Беларуси в 1999 году. Сейчас под его действие попадают судьи, должностные лица правоохранительных и надзорных органов, сотрудники органов государственной охраны и их близкие.
 
 
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Фото: TUT.BY У силовиков и государственных журналистов, которые «действуют в интересах страны», могут появиться телохранители. Такую меру планируют включить в...
 
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