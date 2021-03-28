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Коллаж: РБК-Украина

Традиции этого дня

Что нельзя делать в этот день

Главные приметы этого дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 28 марта не одалживайте деньги и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в Александров день Если 28 марта прилетели чайки, то это сулило скорое потепление.

В народе праздник получил название Александров день, и в эту дату издавна гадали о погоде на следующий месяц, которую определяли по поведению журавлей, жаворонков и чаек.Кроме того, принято было в Александров день готовиться к приходу настоящей весны.В этот день именины отмечают: Александр, Алексей, Трофим, Денис, Юлиан, Михаил.На украинских землях наши предки посвящали день лесу и природе, благодарили за дары, вот только забредать в чащу не рекомендовалось. Бытовало поверье, что в лесах кроме серых хищников в эту дату можно было повстречать Лешего, что не сулило ничего хорошего.Также считалось, что в это время волки в лесу начинали свои "свадьбы", нагоняя воем по ночам страх на селян. Если жуткие звуки разбудили человека среди ночи, нужно было просто перевернуть подушку, и так отогнать от себя кошмары.Суеверные люди в этот день старались ходить с пристегнутой к одежде булавкой и не снимать ее, так как верили, что 28 марта очень легко стать жертвой сглаза.Считалось, что в Александров день нельзя мыть голову, иначе это могло привести к разлуке с близкими.Стричься также в этот день не рекомендовалось, так как волосы потом будут расти медленно и станут слабыми.Нельзя сегодня брать и давать деньги в долг - в противном случае это может привести к ощутимым финансовым потерям.Также запрещалось ссориться в этот день или выяснять отношения, иначе даже маленький конфликт может разрастись до крупного скандала, и помириться не получится очень долго.Если 28 марта прилетели чайки, то это сулило скорое потепление.Ели в этот день журавли летят низко, быстро и не курлыкают, то стоит готовиться к непогоде.Если сегодня выдался пасмурный день - ждите ненастье.Если сегодня чирикают воробьи, значит будет солнечно и тепло.Ранее мы писали о праздниках и выходных в апреле 2021 года, который обещает стать уникальным месяцем.