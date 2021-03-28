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Гороскоп на 28 марта: что ждет сегодня Близнецов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака

28.03.2021 09:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 28 марта: что ждет сегодня Близнецов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на 28 марта - гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака / фото slovofraza.com
Гороскоп на сегодня, 28 марта, советует всем знакам Зодиака наконец-то заняться здоровьем, а также не посвящать время разговорам с токсичными людьми и провести воскресенье в кругу близких.

Об этом пишет slovofraza.

Овен


Сегодня окончательно восстановятся связи с дальними родственниками, контакты могут быть стабильными и принесут много пользы в дальнейшем. Возрастет уважение окружающих.

Телец


Воскресенье - благоприятный день для общения, поиска новых источников энергии, стремления к идеалу. Тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете.

Близнецы


Любое вложение денег сегодня будет удачным и принесет прибыль. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия.

Рак


Ваше обаяние сегодня будет возрастать, что позволит вам преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху. Если у вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам давно не встречались, пригласите их в гости.

Лев


Сегодня вероятны небольшие проблемы со здоровьем: нервный срыв или легкая травма. Возможны легкое недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня, многолюдных мест. Откажитесь от тяжелой пищи и спиртного.

Дева


Проявляйте сегодня осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладания. Используйте свое красноречие и убедительность в решении вероятных конфликтов.

Весы


На фоне усилившейся интуиции сегодня вероятны пророчества и предвидение событий будущего. Будьте более предусмотрительны и не принимайте поспешных решений.

Скорпион


Рекомендуется сегодня проанализировать свои поступки и устремления, посетить храм. В воскресенье не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

Стрелец


Постарайтесь сегодня найти в себе силы на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Вечером полезна прогулка на свежем воздухе.

Козерог


Вероятно, что сегодня вы почувствуете некоторую усталость и удовлетворение от сделанной работы. Полноценный отдых гарантирован в кругу семьи, в общении с детьми, которые передадут вам свои радостные чувства.

Водолей


Удача сегодня будет на вашей стороне. Интуиция и предусмотрительность помогут найти правильное направление жизнедеятельности. Не исключены риск и смелые решения, которые могут принести немалую выгоду. Главное – вовремя остановиться.

Рыбы


Сегодня возможны сомнения и тревога за будущее. У мужчин, занятых в сфере бизнеса, возможны усталость, депрессия. Найдите союзников или разумно перегруппируйте силы.
 
 
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Стрельцам звезды советуют 28 марта найти в себе силы на время отойти от дел.
 
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