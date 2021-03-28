Удар по секондам, «перепись» тунеядцев, новшества по ценникам, обещания по 500 рублей. Изменения апреля

Источник материала: Tut.by

В апреле белорусов ожидает немало новшеств, которые могут повлиять на толщину их кошельков. Со 2 апреля все изменится в работе магазинов секонд-хенда (им запретят торговать новой одеждой, можно только той, которая была в употреблении), а также введут изменения по распродажам, акциям, скидкам, ценникам. С начала следующего месяца подорожают сигареты. Власти в апреле также пересчитают тунеядцев, чтобы с 1 мая взимать с них по полным тарифам за отопление и газ. При этом анонсированного вузами повышения стоимости обучения, по всей видимости, не будет . Рассказываем, какие новшества ожидают нас в апреле.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Введут изменения для секондов, а также по распродажам и ценникам

Со 2 апреля магазинам секонд-хенда запретят продажу в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий). Также под запретом будет продажа в одном товарном отделе (или секции) бывших в употреблении товаров (кроме букинистических изданий) и новых товаров.

Напомним, «Беллегпром» в начале марта 2020-го снова выступил с инициативой, чтобы власти занялись регулированием деятельности магазинов секонд-хенда.

Со 2 апреля также введут изменения по распродажам, акциям, скидкам, ценникам и разносной торговле. К примеру, информация о цене на товар с учетом скидки, размере скидки и условиях ее предоставления должна быть указана меньшим шрифтом, чем цена без скидки. Еще одно новшество: шрифт ценника на пищевые продукты в пересчете за 1 килограмм или 1 литр не должен быть меньше, чем на половину, того, которым написана цена за единицу товара.

Обновят базу тунеядцев

В мае власти актуализируют список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ. До 21 апреля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют базу ежеквартально, поэтому представить документы надо до 21 октября, 21 января, 21 июля соответственно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти не раскрывают эту информацию. Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла , что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. Откуда нашли столько иждивенцев и кто попал в эту базу, министр не уточняла.

Про зарплаты «попиццот» (но не долларов , а рублей)

В начале марта в правительстве заявили , что практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей. Другими словами, в стране почти не осталось организаций с зарплатами ниже этой суммы. С теми, которые недотягивают до «попиццот» рублей, обещают разобраться к 1 апреля. Получится ли это сделать, остается открытым вопросом, здесь надо учитывать нюансы , и то, как чиновники считают предприятия с такими зарплатами.

Напомним, власти решают этот вопрос с 2019 года: тогда они планировали, что к концу года останется несколько десятков организаций с зарплатой ниже 500 рублей, а в 2020-м намеревались заняться теми, где меньше 600 рублей. Сейчас снова говорят про «попиццот» рублей.

Украшения можно будет купить через интернет

Компании и ИП с 12 апреля смогут осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, которые произведены в Беларуси.

Подорожание сигарет

С 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет — как импортные, так и отечественные. На некоторые сигареты прибавка составит 10 копеек. Также в продаже появятся новые марки. С полным перечнем сигарет, которые подорожают с апреля, можно ознакомиться на сайте МНС.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Узнаем, изменятся ли с мая размеры пенсий, пособий и БПМ

В Беларуси с 1 мая пересматривают размер бюджет прожиточного минимума. Вырастет, упадет или останется на прежнем уровне, как правило, озвучивают в последние числа апреля.

К БПМ привязаны среди прочего минимальные трудовые и социальные пенсии, некоторые пособия при рождении детей, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.