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Транспортный коллапс продолжается: в очередях на границе стоит три тысячи авто
Источник материала: Навiны
Огромные очереди в пунктах перехода на белорусской границе со странами Европейского союза сохраняются.
Настоящая транспортно-логистическая катастрофа происходит на литовском направлении — здесь скопилось почти две тысячи большегрузов:
Есть большие очереди и на других КПП:
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Огромные очереди в пунктах перехода на белорусской границе со странами Европейского союза сохраняются.
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