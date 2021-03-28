|
"Барселона" поборется за Лукаку
Источник материала: Партизан
Бельгийский форвард Ромелу Лукаку попал в трансферный список испанского футбольного клуба "Барселона", пишет Calciomercato.
По информации источника, каталонцы в поисках нападающего, а 27-летний Лукаку удовлетворяет запросам руководства "сине-гранатовых".
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку привлек внимание топ-клубов в нынешнем сезоне, в котором он в 34 матчах забил 25 голов. Согласно статистическим данным, он в среднем забивает гол каждые 3,4 удара в Серии А.
Бельгийцем также интересуются английские "Манчестер Сити" и "Челси".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бельгийский форвард Ромелу Лукаку попал в трансферный список испанского футбольного клуба "Барселона", пишет Calciomercato.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)