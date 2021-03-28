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Посольство США: Предоставление белорусам возможности собраться мирно откроет правду

28.03.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство США в Беларуси сделало заявление.

Посольство США в Беларуси выступило с заявлением из-за арестов режимом Лукашенко белорусов.
«Запугивание, произвольные аресты и насильственные задержания мирных белорусов опровергают утверждения о том, что никто не хочет протестовать. Предоставление белорусам возможности собраться мирно откроет правду. Уважение прав человека укрепляет доверие, а репрессии подрывают его», - цитирует charter97.org
 
 
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