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Посольство США: Предоставление белорусам возможности собраться мирно откроет правду
Источник материала: Партизан
Посольство США в Беларуси сделало заявление.
Посольство США в Беларуси выступило с заявлением из-за арестов режимом Лукашенко белорусов.
«Запугивание, произвольные аресты и насильственные задержания мирных белорусов опровергают утверждения о том, что никто не хочет протестовать. Предоставление белорусам возможности собраться мирно откроет правду. Уважение прав человека укрепляет доверие, а репрессии подрывают его», -
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Посольство США в Беларуси сделало заявление.
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