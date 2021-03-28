Почти вся Европа перешла на летнее время

















В этом году переход на летнее время произошел в ночь с 27 на 28 марта. Но не все страны Европы перевели часы – этого не делают в Беларуси и России.





Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии сообщило, что страна выступила с инициативой положить конец практике перехода на летнее время, за предложение два года назад проголосовал Европарламент.





Этот вопрос в настоящее время находится на реализации, его должен рассмотреть Совет ЕС. Это должно было произойти еще в прошлом году, но дискуссии помешала пандемия.





Перевод стрелок на час вперед сейчас принят во всех странах Евросоюза.





Переход на летнее время введен в европейских странах в начале 1980-х. Беларусь отказалась от этой практики в 2011 году, вслед за Россией.



