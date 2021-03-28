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На «Гродно Азот» остановились сразу несколько цехов?
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом
Из-за случившейся аварии остановлены цеха «Циклогесанон», «Гидроксиламинсульфат» и другие потребители водорода.
«Что это: саботаж, или штрейхбрекеры не справляются со своими обязанностями?», — прокомментировали сотрудники ОАО «Гродно Азот».
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Саботаж или штрейкбрехеры не справляются со своими обязанностями?
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