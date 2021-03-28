Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Tut.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Новогрудке люди пришли на экскурсию — а попали в РОВД Эта группа людей обычно приходит на экскурсию по воскресеньям.

— Они пришли в музей, оплатили экскурсию по городу — хотели послушать историю новогрудских татар. В два часа сотрудница музеявышла к группе на площадь, но ей не дали даже начать экскурсию. Группу окружила милиция, — рассказывает ее коллега, сотрудница Новогрудского историко-краеведческого музея.Эта группа людей обычно приходит на экскурсию по воскресеньям, но в этот заказали услугу на субботу, говорят в музее, уточнив, что участники группы не махали флагами и не были никак обозначены.— Экскурсовода не забрали. Она через несколько минут [после выхода к группе] пришла в музей, попросила кассира вернуть деньги, потому что экскурсия не состоялась, отнесла их группе. Людей какое-то время держали на площади, пока им не вернули деньги за экскурсию, а потом увезли в РОВД.Спустя несколько часов некоторых задержанных начали отпускать. По данным на 18 часов, из милиции вышли как минимум четверо местных жителей. Известно, что на участников экскурсии составляли протоколы опроса лиц, подозреваемых в совершении административного нарушения.